NEĆE IH NI KAO KOMŠIJE! U Santa Barbari PORUČILI PRINCU HARIJU I MEGAN MARKL DA IH SE KLONE, ne žele da imaju bilo šta sa njima!

Stanovnici Santa Barbare poručili su vojvodi i vojvotkinji od Saseksa da se „drže podalje“ od njih nakon što su se pojavile glasine da par razmišlja o preseljenju iz svoje vile vredne 15 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji.

Potencijalne nove komšije princa Harija i Megan Markl pozvale su par da ih se "kloni".

Poruku da ih ne žele u svom komšiluku poslali su im čim su čuli da su Saseksi spremni da se presele iz kuće udaljene nešto više od 15 km na ranč Hope (Nada) u Santa Barbari.

foto: EPA-EFE/MARK MITCHELL / POOL

Vesti o njihovom potencijalnom dolasku u Santa Barbaru nije impresionirala lokalno stanovništvo. Prema izvorima bliskim Udruženju vlasnika kuća (HOA) na ranču Houp, nekoliko članova ekskluzivne zajednice izrazilo je zabrinutost „zbog prtljaga koji će slavni par doneti ako se tu presele“.

Iako nisu pokazali nesklonost prema Hariju (37) i Megan (41) lično, mnogi strahuju da će njihovo prisustvo doneti cirkus u njihovu zatvorenu zajednicu, a moraće da se pozabave i logističkim pitanjima kao što je saobraćaj.

Saobraćaj je veliki problem Santa Barbare, a zajednica duže vreme naporno radi na smanjenju broja automobila.

Ako Hari i Megan ipak učine Santa Barbaru svojim novim domom, strahuje se da će njihovo prisustvo dovesti do neverovatnog broja medija u ovoj oblasti. Dejli star je izvestio da mnogi veruju da bi to moglo da stvori nesigurno okruženje za decu koja su se okolo do sada bezbrižno igrala i išla u školu.

U odbranu para stale su njihove sadašnje komšije u Montesitu, sugerišući da se njihov komšiluk nikada nije transformisao u paparaco centar kojeg se plaše Santa Barbara, ali su priznali da je postojao problem: jedan od razloga zašto hoće da se presele je močvara sa slanom vodom na kojoj je izgrađena njihova sadašnja vila, a koja je doprinela širenju trulog mirisu.

Jedan lokalni stanovnik Montesita rekao je da kod princa „miriše na iznutrice koje su trunula na suncu“ i da mu se „od toga grči u stomaku.“

Hari i Megan nisu jedini članovi kraljevske porodice koji stvaraju "uzbunu" zbog preseljenja. Princ i princeza od Velsa, Vilijam i Kejt Midlton, su takođe prozvani nakon što su Kensingtonsku palata zamenili vikendicom Adelaide u Vindzoru.

foto: AP

Stručnjaci za kraljevsku porodicu Roberta Fiorito i Rejčel Bouvi izjavile su da je taj potez kontrovetzan zbog količine novca potrošenog na prethodno renoviranje Kensingtonske palate.

„Digla se velika galama jer je Robert Džobson rekao da su Vilijam i Kejt renovirali Kensingtonsku palatu, potrošivši 12 miliona funti kako bi ona bila porodična kuća, pogodna za život za njih i njihovu decu.“

Obećanje je bilo da će oni biti tamo na duge staze, ali...

Kurir.rs/OK!

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!