NIKO ME NEĆE NATERATI NA TO! Kamila ceo ŽIVOT odbija da uradi ovu BANALNU STVAR i to iz strašno BIZARNOG RAZLOGA: Ceo svet u ŠOKU!

Kraljica supruga odbija da prihvati važan detalj kraljevskog stila, iz bizarnog razloga.

Naime, supruga novog kralja Velike Britanije, Čarlsa III ceo život odbija da probuši uši pa nosi samo minđuše na klips.

- Sigurno neću bušiti uši, niko ne može da me natera. Odbijala sam to do sada, odbijam i dalje. Sigurno se neću predomisliti sada u 75. godini - izjavila je Kamila za "Vog".

Sama odluka da ne probuši uši šokirala je mnoge, ali razlog takve odluke je ono što je izazvalo najviše pažnje. Kako je izjavila, ona odbija da ode na bušenje ušiju jer smatra da je to skrnavljenje ljudskog tela.

Kamila je podsetila i na čudne navike svog supruga kojem posluga mora da stavlja pastu za zube na četkicu i to u meri od tačno 2.5 centimetra.

- Njegova pidžama treba da bude ispeglana svakog jutra nakon što se probudi, pertle od cipela se svaki put nakon nošenja vade i stavljaju pod gvozdenu podlogu kako bi bile ravne. Kada u kupatilu mora da bude u tačno određenom položaju, a temperatura vode mora uvek da bude identična. Jednom prilikom nazvao me je iz svoje kancelarije i rekao da mu je pismo od kraljice slučajno upalo u korpu za smeće. Hteo je da lično dođem i izvadim ga iz kante u kojoj su bili samo papiri - otkrio je Pol Barel, bivši batler princeze Dajane, koji odlično poznaje Čarlsove navike.

