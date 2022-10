TI SI KAO GRANATA KOJA NIJE EKSPLODIRALA! Skinuo se Miloš Timotijević i raspametio NEŽNIJI POL: Glumac izazvao DIVLJENJE SVIH!

Miloš Timotijević ovih dana je u poseti Rejkjaviku, glavnog gradu Island i ne libi se da podeli sa fanovima kako se provodi, a ovog puta zaista je oduševio sve.

Bez skandala, filtera i nekog preteranog poziranja, podelio je sa pratiocima kadrove na kojima se vidi kako go do pojasa stoji u hladnoj vodi, a onda zaređao fotografije sa prijateljima ili one na kojima je sam dok ispija topli napitak.

foto: Printscreen

Mnogi fanovi su primetili i da je Timotijević izgubio dosta viška, što je dodatno podstaklo ogroman broj pozitivnih komentara na račun glumca.

"Ovo je nestvarno", "Ti si kao se*sualna granata koja nije eksplodirala", "Ovi kadrovi zaslužuju divljenje", "Svaka čast na svemu, pa i na izgledu", ređali su se komentari ispod njegovih objava.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:45 NOVA VLADA U OKTOBRU! Stiže pojačanje: Lazar Ristovski menja Maju Gojković? KAKO ĆE SE GLUMAC SNAĆI U ULOZI MINISTRA?