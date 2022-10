PONAVLJALA SAM 3. RAZRED GIMNAZIJE ZBOG KECA IZ VLADANJA! Stijović: Najveća kazna mi je što su me prebacili u ŽENSKO ODELJENJE

Pesnikinja Jasmina Stijović gostovala je u emisiji Realna priča gde je, između ostalog, pričala o svom burnom detinjstvu.

- Ponavljala sam 3. razred gimnazije, nepravedno naravno, jer nisam slušala ništa. Kažu mi da ćutim, ja ne ćutim. Kažu mi da sednem, ja to isto nisam htela. Bila sam nedisciplinovana i dosadno mi je bilo. Jedino me je profesor psihologije razumeo. Rekao mi je da imam od svakog časa 10 do 15 minuta da radim šta hoću i to je bio moj prvi nastup. Mada, mogla sam posle toga da ćutim ili da odem - rekla je pesnikinja.

foto: Kurir Televizija

- Nakon što su me izbacili iz gimnazije, ja sam se preselila u Beograd. Jedva su me primili u Zemunsku gimnaziju, jer nigde drugde nisu hteli zbog keca iz vladanja. Na moj užas, stavili su me u žensko odeljenje - rekla je pesnikinja.

- Što užas? - upitala je voditeljka Isidora Lukić.

foto: Kurir televizija

- Pa šta da radim sa tim čepuljama, majke ti. Dosadne su, nemaš sa kim da se dobacuješ, govoriš "ks, ks" i praviš sranja - rekla je Stijović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:47 Pesnikinja Jasmina Stijović gošća je ovog utorka u Realnoj priči