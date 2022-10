NISAM MISLILA DA ĆU POSTATI MAMA! Naša glumica rodila dete u 43. i suočila se sa OSUDAMA: Mnoge veze propadaju zbog vantelesne!

Glumica Danijela Vranješ pre 5 godina na svet je donela svoje prvo dete, devojčicu Emu. Glumica se prvi porodila u 43. godini, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Mnogi su je osuđivali da je kasnila sa trudnoćom, ali njoj to nije bilo jasno.

- Ne razumem zbog čega se ljudi toliko iščuđavaju. Živim život kakav žive i moje svetske koleginice. Sve one izgledaju bolje i mladolikije od mene, i rađaju decu ako hoće, ali samo kod nas se javne žene tretiraju kao čuda ako se porode kasno - objašnjava Danijela i dodaje da je Monika Beluči prvo dete takođe dobila u 43, a drugo u 48. godini.

- Nisam se spremala da budem mama. Nikada nisam ni mislila da ću to postati i ta tema nije me opterećivala. Družila sam se, putovala, živela rasterećeno i bez razmišljanja o tome hoću li se udati i imati dete. To je ljudima veliki kamen spoticanja. Mnoga deca rađaju se u pogrešnim vezama, jer se potomstvo i brak jure. Takođe, brojne divne veze su upropašćene jer parovi ne mogu da imaju decu, pa idu na vantelesne oplodnje, ženi se od hormona raspadne psiha, a zatim i odnos. Sve što je na silu, nije dobro - rekla je svojevremeno glumica, a ćerka Danijele Vranješ došla joj je, zapravo, u pravo vreme.

- Roditeljstvo u četrdesetim je svesnije i, u mom slučaju, bolje. Nisam nervozna mama, nisam uplašena, željna života, zabave, provoda. Spremna sam za svoje dete. Dovoljno sam pametna i zrela da mogu da procenim šta mom detetu treba i zato je Ema tako fantastično mirna. Ona je veoma harmonično dete, ima iskreno i prirodno okruženje. Daleko od toga da smo Igor i ja savršeni roditelji, ali prirodni smo i zreli - rekla je tada glumica, ali trudnoća u petoj deceniji ipak je za nju značila i neke izazove.

Mada se odlično osećala u blagoslovenom stanju, ležala je na odeljenju za rizične trudnoće jer tako nalažu propisi za žene koje su u petoj deceniji.

- Na tom odeljenju bila sam jedina koja nema nikakav problem, a sve ostale devojke s rizičnom trudnoćom imale su od 25 do 30 godina. Hoću da kažem da rizik nema veze s godinama, već zavisi od žene i njenog zdravlja. Žao mi je samo što se nisam porodila prirodnim putem, ali nismo želeli da bilo šta prepustimo slučaju - rekla je Danijela, prenosi "Story".

