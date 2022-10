NJEGOV POLNI ORGAN JE OGROMAN KAO AUSPUH OD TRAKTORA! Vikotrija Bekam komentarisala PONOS svog supruga: Sve je ŠOKIRALA priznanjem

Dejvid i Viktorija Bekam, godinama unazad najuspešniji par iz sveta šoubiznisa, u braku su čak 23 godine, ali je supruga nekadašnjeg fudbalera tek nedavno progovorila o nekim intimnim stvarima iz njihovog života.

Naime, "Dejli Star" je preneo Viktorijine reči kada je u pitanju seksualni život za koji nekadašnja pevačica tvrdi da je i dalje kvalitetan kada su u pitanju njih dvoje.

foto: Profimedia

- Veoma sam ponosna što i danas imamo dobar seks. Moj muž je u veoma dobroj formi. Obično sam gola u krevetu, ali je on počeo da mi kupuje donji veš. Što se tiče njegovog polnog organa, on je ogroman. Kao auspuh od traktora - šokirala je Viktorija svojim rečima.

Mediji ističu da se Bekam na prvi pogled zaljubio u nekadašnju članicu grupe "Spice girls", kao i da su se upoznali 1997. gdoine na jednoj dobrotvornoj utakmici. Dve godine kasnije stupili su u brak.

foto: Profimedia

- Ljubav na prvi pogled postoji. To će vam se dogoditi u salonu igrača Mančester junajteda iako ćete se malo napiti, tako da su detalji magloviti. Dok ostali fudbaleri stoje za šankom i piju sa svojim drugovima, videćete Dejvida kako stoji po strani sa svojom porodicom. I ima tako sladak osmeh. I vi ste bliski sa svojom porodicom i pomislićete koliko se on oseća slično vama. Tražiće vaš broj. Još uvek ima avionsku kartu od Londona do Mančestera na kojoj ste ga napisali - rekla je Viktorija svojevremeno.

(Kurir.rs/DailyStar)

Bonus video:

03:49 MODEL DVE NEMAČKE ZA KIM JE MINSKO POLJE ZA SRBIJU! Stručnjaci: Mi smo EU više potrebni, nego ona nama MORAĆE DA POPUSTE