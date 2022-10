SRBIN ISPSOVAO PRINCA HARIJA, OVAJ MU PRUŽIO RUKU! Tražio mi da ga čuvam u Hajd parku, zna sve o Srbiji, Zvezdi i košarkašima

Živi u Londonu, bio je lično obezbeđenje svetskim facama, poput Naomi Kempbel, 50 cent, Madone, a voditelja Pulsa Srbije interesovalo je kako je upoznao princa Harija.

foto: Kurir televizija

Na ovaj način je Goran Dželatović Ajkula uspostavio kontakt sa kraljevskom porodicom i postao telohranitelj princu Hariju. On je to opisao kao zanimljivu i smešnu priču:

- Ja sam radio sa gospodinom Mark Fulerom, držali smo jedno vreme klub Embassy. A on je držao sve muzičke letnje festivale u Engleskoj. Jednom, 2009. godine on mi se javlja na bubicu i pita me da li bi hteo da budem sa princom Harijem. A ja jedem hamburger, na festivalu, tako da sam kroz šalu malo opsovao i njega i princa, jer nisam verovao da su zajedno - priča Ajkula i dodaje:

- Posle 10 minuta iza mene čujema Marka, okrenem se i vidim njih dvojicu, a hamburger mi u rukama. Pitao sam Marka da li je princ čuo sve što sam rekao a on se smeje i kaže da jeste. Ja bacam hamburger, brišem ruke i razmišljam ako mi ovaj čovek sada pruži ruku on je svetska faca. Ja pružam ruku princu, on pruži meni i onda mi je objasnio da ne voli da bude sa kraljevskom policijom, ali kaže da je ovo park i da su oni u kravatama i belim košuljama a da sam ja u bermudama i istetoviran i da mu je prijatnije da se šeta sa mnom, ali naravno da će oni biti oko nas - rekao je Goran Dželatović.

- Princ me izenadio u jednoj informaciji, ja sam otišao kući da proverim to jer nisam mogao da verujem koliko zna o nama. Ja sam znao da je Tito bio u Engleskoj 50-tih godina, a on meni kaže da je bio 1953. i ja na internet brzo proverio, i bilo je tako. Mnogo zna, mnogo zna o nama, o Srbiji, o Crvenoj zvezdi, o našim košarkašima, zna da smo bili prvaci sveta - otkrio je Ajkula.

Bonus video:

