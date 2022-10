POLUDELI NA MREŽAMA KADA SU SAZNALI KAKO SE ZOVE IKONA ROKENROLA: Džon BON DŽOVI, to mu je pravo ime, zar ne?! Nije, evo koje je

Ljudi na TikToku su oduševljeni saznanjem da se ime ikone rokenrola razlikuje od onoga što smo svi oduvek mislili.

Jedan zapanjeni obožavalac napisao je na aplikaciji: „Upravo sam pogledao da vidim šta reč bon znači u imenu Džona Bon Džovija. Potajno sam se nadao da će to biti Džonatan Bonotan Džovi. Ali ispostavilo se da je to Fransis i da se preziva Bondžovi Junior. Kako ja to ne znam?"

Ove reči su bile dovoljno šokantne za korisnike, brzo je prikupio preko 1,8 miliona pregleda.

Jedan obožavalac američkog muzičara, pevača, tekstopisca, kompozitora i glumca, najpoznatijeg kao vođe rok grupe Bon Džovi je dodao:

„To je kao u vreme kada sam saznao da je srednje slovo l u Semjuelu L Džeksonu LIROJ. Neverovatno!“

Drugi se pita da li je to zaista njegovo ime, treći je zaključio da je sigurno jedini momak u Holivudu sa tim imenom, a neki su poručili da im Džonatan Bonatan zvuči sasvim dobro.

"Pretpostavljam da ste premladi. Svi smo to znali 80-ih", priznao je ipak jedan korisnik.

Bon Džovi zapravo nije izabrao ovo ime za sebe. Još 1970-ih, muzički rukovodioci su smatrali da ime Fransis Bondžovi nije toliko tržišno, pa su predložili novo, ono koje se po njima malo lakše kotrlja niz jezik. Duga kosa i kratko ime tada su bili recept za uspeh u svetu rokenrola.

