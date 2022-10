OVA ŽENA JE KUMOVALA NAJVEĆEM PONIŽENJU PRINCEZE DAJANE: Retko je viđamo u javnosti i bliska je s Čarlsom, a nije Kamila! (FOTO)

Nakon uspona kralja Čarlsa III i Kamile mnoge ljude zanima više o Kamilinoj porodici i poreklu. Nedavno je viđena na dodeli Bukerove nagrade u Londonu sa svojom mlađom sestrom Anabel, koja vodi relativno povučen život, ali se smatra da ima blizak odnos s kraljevskim parom.

Ko je Anabel Eliot?

Mlađa sestra Kamile Parker Bouls, Sonja Anabel Eliot, dizajnerka je enterijera i trgovkinja antikvitetima. Ova 73-godišnjakinja je ćerka bojnika Brusa Šanda i Rosalind Kjubit i drugo je od troje dece u porodici, a Kamila je najstarija. Studirala je likovnu umetnost u Firenci pre nego što se udala za Sajmona Eliota, s kojim ima troje dece. Njeno najstarije dete, Ben Eliot, bio je supredsednik Konzervativne stranke do svoje ostavke 5. septembra 2022.

U Dorsetu je otvorila radnju za dizajn enterijera i antikvarijat koji vodi zadnjih 30 godina. Godine 2014. Daily Telegraph proglasio je Anabel Eliot petom najuticajnijem dizajnerkom enterijera u Britaniji. Eliot je bila pokrovitelj Britanskog udruženja za usvajanje i udomljavanje od 2005. do 2015. godine te međunarodne nevladine organizacije njenog pokojnog brata Marka posvećene zaštiti azijskih slonova pod nazivom Elephant Family.

S obzirom na to da je kralj Čarls ranije svoju svastiku angažovao kao glavnu dizajnerku enterijera svojih poseda, mnogi smatraju da su njih dvoje prilično bliski. Eliot je obnovila posede kraljevog vojvodstva Kornvol, dizajnirajući enterijere 12 vikendica koje poseduje na ostrvu Sili, kao i svoje vikendice za odmor u dvorcu Restormel i imanju Lvinivermod u Velsu.

Tokom godina, dizajnerka enterijera takođe je radila na rasadniku Duchy Nursery u Lostvitilu i kući Dumfries Lodge u Ajrširu u Škotskoj, koju je za poslovanje otvorio Čarls 2012. godine. Osim poslovne saradnje, Anabel i kraljevski par često se zajedno viđaju na vrtnim zabavama i javnim događajima poput Vimbldona.

Bila je na početku kraja Dajaninog braka

Princeza Dajana od početka je znala za aferu i njegove sadašnje supruge Kamile Parker Bouls. Sve ju je to izuzetno mučilo, zato što je tada još uvek bila do ušiju zaljubljena u Čarlsa, a on nije ni krio da voli drugu ženu. 1989. godine Dajana je odlučila da napravi radikalan potez. Naime, prihvatila je poziv za večeru povodom 40. rođendana Kamiline sestre Anabel Eliot iako je bila pozvana samo iz pristojnosti. Dajana je odlučila da pokuša da spasi brak, zavede svog supruga i zaseni Kamilu na proslavi, ali to joj nije pošlo od ruke. Naime, problemi su počeli pre same proslave. Kamila je navodno poludela i počela da viče da ne može da veruje da je Dajana došla. S druge strane, Dajana je tog dana kupila provokativni veš. Pozvala je Čarlsa u svoju sobu da mu pokaže kako izgleda, a on joj je poručio da "izgleda smešno", te dodao da je ne želi na zabavi.

U jednom trenutku na zabavi, kada su Kamila i Čarls ostali sami, Dajana je odlučila da im se pridruži. Tada se prvi put nasamo suočila s Kamilom, te joj je rekla da zna šta se između njih dvoje događa, te da joj je žao što im stoji na putu. Rekla je da ima razumevanja za "pakao koji prolaze", ali da joj smeta što smatraju da je idiot. Kamila joj je oštro odbrusila da je ona ta koja ima sve što je ikad želela - svi muškarci su zaljubljeni u nju i ima dva predivna sina. Prema pisanjima stranih medija, upravo je te večeri Dajana shvatila da je njen brak gotov, iako se s Čarlsom zvanično razvela tek sedam godina kasnije.

