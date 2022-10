TUŽNA SAM I LJUTA: Najlepša žena na svetu progovorila o KRAHU BRAKA! Samo što mu je rodila dete, on je PREVARIO I PONIZIO!

Emili Ratajkovski, supruga producenta Sebastijana Bera-Meklarda, ostavila ga je ranije ove godine jer joj je navodno bio neveran, a sad je u intervjuu za Harper‘s Bazaar napokon progovorila o vrtlogu emocija s kojima se nosi nakon razvoda četvorogodišnjega braka.

- Osećam sve emocije. Osećam ljutnju, tugu. Osećam uzbuđenje, osećam radost i lakomislenost. Svaki dan mi je drugačiji. Jedina dobra stvar koju znam jeste ta da osećam sve te stvari, što je lepo... Verujem da ću biti dobro - izjavila je slavna manekenka i dodala kako je opet počela da izlazi s muškarcima. Kako piše Daily Mail, njen novi potencijalni dečko je di-džej Orazio Rispo, s kojim se nedavno vrlo prisno družila.

foto: Profimedia

Upitana da li je ikad bila s holivudskim glumcem Bredom Pitom, s kojim su je povezivali ove jeseni, Emili je odgovorila "nečitljivim" izrazom lica, ali takve tračeve nije ni demantovala.

- Bila sam na nekoliko ljubavnih sastanaka, ali nisam se prijavljivala na dejting aplikacije, dajte mi još malo vremena za to - rekla je zanosna brineta, čiji Instagram profil pod nazivom "emrata" prati više od 29 miliona korisnika.

Manekenka je kasnije u intervjuu otkrila kako se njen stav prema vezama prilično promenio od vremena kad je tek bila na početku karijere.

- Iskreno, upuštala sam se u odnose jer sam htela da imam dečka kako bi on od mene udaljio neke opake muškarce koje sam susretala u svetu mode. Da upotrebim TikTok frazu - bila sam pomalo "izaberi me devojka" - nisam baš bila dobra u odlučivanju oko toga šta i ko mi se sviđa. Stvarno sam htela da budem izabrana. Bilo mi je teško da odem s nekim na sastanak i razmišljam o tome koliko mi se ta osoba sviđa ili ne sviđa. Razmišljala bih o tome kako me ti momci doživljavaju, šta to sve znači, šta žele od mene, šta to govori o mojoj sopstvenoj vrednosti. Srećom, toga više nema - ispričala je Ratajkovski.

Trenutno joj je glavni fokus njen jednogodišnji sin Silvester, kog je dobila u braku sa Sebastijanom.

- Nikad pre u životu nisam imala tako jasne prioritete. Sil je broj jedan i to je to. Majčinstvo me nateralo da preispitam šta mi je važno i čemu želim da naučim svog sina - rekla je Emili.

Prošle godine objavila je knjigu eseja pod naslovom "My Body", a u intervjuu za Harper‘s Bazaar sad je objasnila zašto u javnosti pokazuje toliko gole kože.

- To prodaje moje knjige. Ne pokušavam da se oslobodim odgovornosti. Ali isto tako mislim da ne bih prodala toliko knjiga da to nisam učinila. Tako svet funkcioniše. Mislim, svi mi učestvujemo u sistemima s kojima se ne slažemo - zaključila je.

(Kurir.rs)

