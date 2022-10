NAŠA GLUMICA PRVI PUT OBJAVILA GOLIŠAVE FOTKE! Tvrdi da je gluma degradirana: Da sam pristajala na S*KSUALNE UCENE igrala bih više

Glumicu Anu Sakić znamo iz mnogih serija koje se emituju kod nas, ali gotovo nikada nije sa javnosti podelila neku od golišavih fotografija, međutim Ana je sada napravila presedan, pa je na društvenim mrežama postavila set fotografija sa godišnjeg odmora. Na pojedinima ona pozira u kupaćem kostimu, a njene poze ističu zategnuto telo.

"Ne menjaš se", "Predivna si", "O Ana, tugo mojih dana", ređali su se komentari ispod objave.

Podsetimo, Ana smatra da je glumačka profesija degradirana.

- Da sam pristajala na seksualne ucene i na mobing, tri puta više bih igrala na filmu i na televiziji, ali takve ponude kod mene nisu dolazile u obzir. Mene niko nije silovao, niti je mogao, ali kad bih ja progovorila javno o imenima, mnogi bi se zastideli. Međutim, o tome nikada nisam pričala u javnosti, jer smatram da je to degutantno i za mene nema značaja. Isključivo sam se borila svojim kvalitetom i talentom i strpljivo čekala svoje šanse koje su dolazile od reditelja i producenata koji su veliki u svom poslu, koji takođe znaju mesto u svojoj profesiji. Sa onima koji su tražili nešto više, van posla, nikada nisam sarađivala. Samo sam sebi čovek može ukaljati čast, niko drugi to ne može uraditi ako do časti i obraza drži - ističe Ana.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:21 NEĆU DA ARČE MOJU ZADNJICU! Glumica pobesnela zbog filma u kome je potpuno obnažena: PROBLEM NASTAO OKO GOLE POZADINE