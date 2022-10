SKANDAL! PROCURILA POSLEDNJA EPIZODA KUĆE ZMAJA PRE PREMIJERE: Fanovi je masovno šire! Oglasio se HBO i vrlo su ODLUČNI!

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Finale prve sezone HBO-ove serije "House of the Dragon" odnosno "Kuća zmaja" procurilo je na internet, što kompanija pripisuje distribucijskom partneru u Evropi, Bliskom istoku ili Africi. Portparol HBO-a rekao je u izjavi za The Hollywood Reporter da aktivno prati situaciju i da uklanja kopije koje su se pojavile na piratskim stranicama.

Poslednja epizoda prve sezone serije ilegalno je stavljena na raspolaganje u petak pre planiranog emitovanja u nedelju.

- Razočarani smo što je ova nezakonita radnja poremetila iskustvo gledanja za verne obožavatelje serije, koji će moći da vide netaknutu verziju epizode kada bude premijerno prikazana u nedelju na HBO-u i HBO-u Max, gde će se emitovati isključivo u 4K – rekao je portparol.

Godine 2017. epizoda popularne serije "Igra prestola" iz sedme sezone na sličan način je dospela do ilegalnih torrent stranica pre planiranog datuma prikazivanja. HBO je u to vreme curenje pripisao epizodi koju je slučajno objavio dobavljač treće strane.

(Kurir.rs)

