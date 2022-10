GODINAMA SPAVAO SA ŽENOM ROĐENOG BRATA: Slavni fudbaler BIVŠU GOLU VUKAO PO PODU, u aferama je DO GUŠE, a sad šeta novu devojku!

Rajan Gigs, penzionisani fudbaler i selektor Velsa, poznatiji je po svojim seks skandalima nego po, inače vrlo uspešnoj fudbalskoj karijeri. Gigs naime u posledne vreme skreće pažnju medija sudskim sporom sa svojom bivšom devojkom Kejt Grevil, koja ga tuži za nasilje u vezi.

Sada je Gigs viđen kako bezbrižno šeta s novom devojkom, Zarom Čarls, koja je njegov najnoviji "model" lepe plavuše. Naime, Gigs ima čitavu istoriju menjanja žena kao čarapa, a neki njegovi skandali ušli su u anale seks afera iz sveta sporta. Gigs tako uživa u ljubavi i šeta psa s novom devojkom, dok mu prošlost obiluje pripadnicama nežnijeg pola koje je izdao, povredio i prevario.

Podsetimo, Gigsova bivša, Kejt, optužila je Rajana za nasilničko ponašanje i potpunu kontrolu nad njenim životom tokom cele njihove veze od avgusta 2017. do novembra 2020., a suđenje trenutno ulazi u svoju drugu fazu. Sada već bivši par svoju vezu je započeo kada su se zbližili jer su oboje bili nesrećni u svojim brakovima – ali idila nije dugo trajala.

"Uzeo je moju torbu s laptopom i bacio mi je u glavu", opisala je Kejt Rajanov napad na nju u hotelskoj sobi. Istakla je da ju je udario u leđa tako snažno da je odletela s kreveta na pod. Potom ju je golu vukao i izbacio iz hotelske sobe, a onda je pustio nazad unutra nakon 10 minuta i kasnije su imali seksualni odnos. Rekla je policajcima da se ceo incident dogodio jer je optužila Gigsa da se udvarao drugim ženama u njenom prisustvu.

"Ne znam da li je tako pokušavao da me napravi ljubomornom. Potpuno bi me ignorisao i pričao sa svima drugima. Takođe bi flertovao s mojim prijateljicama", ispričala je Kejt.

Nakon toga bi on rekao da je kraj njihovoj vezi jer se žalila na to, a onda bi mu se izvinjavala. "Završilo bi tako da bih ja govorila kako mi je žao jer bi učinio da se osećam loše", objasnila je. Uz to bi je navodno udario i osećala bi se kao da je i za to sama kriva. Kada je reč o incidentu u hotelu u Abu Dabiju, dogodio se jer je navodno pitala Rajana da li šalje poruke nekoj devojci.

"Izbacio me iz sobe dok sam bila gola i rekao: 'Kako se je*eno usuđuješ, to je moja ćerka. Naša veza je gotova'. Uhvatio me jako za zglob, doslovno me odvukao u predvorje. Bacio je sve moje stvari, svu moju šminku u hodnik, zaključao vrata i nije hteo da me pusti u sobu", ispričala je Grevil.

Kejt je otkrila i da je upoznala Rajana 2013, kada je radila za jednu PR kompaniju kojoj je on bio klijent. Imali su aferu još dok je Gigs bio u braku sa Stejsi Kuk, a započeli su je kad ju je njena majka molila da zamoli fudbalera da joj potpiše majicu.

Grevil je ostavila svog supruga zbog Rajana jer se zaljubila i verovala da je njena srodna duša i najbolji prijatelj. Da je Gigs problematičan, moglo se naslutiti kada je počeo da je naziva ku*vom i optuživao da se je*e s drugim muškarcima jer ne može da se nađe s njim.

Fudbaler ju je naterao da se oseća paranoičnom kada bi mu rekla da zna da se viđa s drugim ženama iza njenih leđa, a često joj je slao seksualne poruke i fotografije, te potom pretio da će pustiti u javnost njihove snimke.

"Došao bi u moju kuću ujutru, imali bismo seks i imala sam osećaj da me koristi samo za to. Ne bi me ostavljao na miru i nikada nije bilo trenutaka da nije hteo seks. Došao bi kod mene na seks i onda otišao s drugom devojkom u Barselonu", ispričala je Kejt.

Uvek bi morala da mu odgovori na poruke jer bi joj u protivnom pretio kao jednom kada je poslao mejl s videom njihovog seksualnog odnosa i ucenjivao je. "Poslaću ovu poruku ljudima ako mi ne odgovoriš", napisao joj je Gigs. Konstantno bi je kritikovao, od načina na koji pere sudove do toga kako posprema krevet. Rekla je da je i dobila poruku druge žene koja joj je priznala da je s Rajanom u vezi.

"Bila sam naivna. Imala sam osećaj da je on ceo moj svet, da imamo budućnost i htela sam decu. Ali onda sam shvatila da nije moja srodna duša i ne mogu da verujem šta sam prošla zbog njega", ispričala je Kejt.

Inače, Grevil je ranije rekla da ju je fudbaler napao u svom domu u Vorsliju u novembru 2020, a optuženi je tada navodno povredio i njenu sestru Emu Grevil. Bivši par se spori i za vlasništvo nad psom.

Podsetimo, ova afera nije jedina koja prati ime fudbalera. Gigs je 2011. šokirao javnost kada se saznalo da je osam godina imao aferu s Natašom Gigs, suprugom svog brata Rodrija. Nataša je otkrila i da je pobacila njegovo dete nekoliko nedelja pre nego što se udala za Rodrija u Las Vegasu 2010. Dok je skandal šokirao javnost, teško je zamisliti kako se osećala Rajanova supruga Stejsi, s kojom je dobio ćerku i sina.

Rodri tada nije spomenuo samo svog brata, s kojim i dan-danas ne priča, nego je rekao da je Nataša, s kojom je dobio dva sina, bila s još desetoricom fudbalera. Trebalo mu je pet godina da joj oprosti bol koju mu je uzrokovala, a razveli su se i u dobrim su odnosima zbog svoje dece nad kojom imaju zajedničko starateljstvo.

Rajan je imao niz afera koje su curile u javnost, a jedna od njegovih ljubavnica je bivša misica i rijaliti zvezda Ajmogen Tomas. Fudbaler je sprečio da Ajmogen iznese detalje romanse sudskim putem 2011.

"Rekla sam mu da je gotovo milion puta, a on mi se stalno vraćao. Znao je da je to pogrešno, ali nije hteo da me pusti na miru", otkrila je svoju stranu priče Tomas.

Brojni skandali nisu uticali na njegovu sportsku karijeru, pa je postao selektor fudbalske reprezentacije Velsa. Njegovo bogatstvo se procenjuje na 77 miliona funti, što ga čini jednim od najbogatijih fudbalera ikada.

