SLAVNI SPORTISTA NAKON PRIČA O RAZVODU OD ČUVENE MANEKENKE: Svi misle da mu je oprostila veliku PORODIČNU IZDAJU!

Tom Brejdi govorio je o tome kako su ga "nevolje izazvale" usred razvoda braka sa Žizel Bundšen.

"Ako pogledate gubitnički mentalitet, odustanete kad vam postane teško, odustanete kad stvari ne idu kako želite, i mislim da je lep deo života to što vas nedaće izazivaju da shvatite ko ste zapravo", rekla je NFL zvezda u svom SiriusXM podkastu "Let's Go! with Tom Bradyj, Larry Fitzgerald i Jim Gray."

Tom je objasnio da vas "nevolje izazivaju da zapnete" i da radite s ljudima kako biste "pokušali da rešite problem".

foto: Profimedia

"Svako može da bude tu tokom slavlja, svako može da bude tu kada vam govore koliko ste sjajni", nastavio je.

“[Ali] ko ste kada stvari nisu sjajne, ko ste kada stvari ne idu kako želite kada se suočite s nevoljama, ko su ljudi koji stoje uz vas? To je ono što vas nedaće stvarno izazivaju da shvatite."

Brejdi je dodao da izvan terena ima puno sjajne podrške porodice i prijatelja koji su stvarno ohrabrujući uprkos njegovim nedavnim problemima s otuđenom ženom i nedavnim gubicima s Bucsima.

foto: Profimedia

"Na iskušenju si, mentalno, fizički i emocionalno, to je ono što je sport - to je ono što je život i morate da znate kako da ga prevladate", dodao je. "Okrivljujete sudbinu ili prihvatate odgovornost?"

Sedmerostruki prvak Super Boula naglasio je da nikada u životu nije odustao ni od čega i da se uvek trudio koliko god je mogao da prevlada nedaće.

"Sve je izazovno i sve se razvija, a vi se nosite s okolnostima kakve jesu", rekao je Brejdi. "S njima se nosite s pravim karakterom, s pravim vrednostima, s pravim kvalitetnim ljudima i ličnostima koje vam omogućuju da budete uspešni."

foto: Profimedia

Brejdi se takođe osvrnuo na glasine da se ponovo kreće prema penziji, uveravajući obožavatelje da nema trenutne penzije u bliskoj budućnosti.

Njegova odluka da se povuče iz NFL-a navodno je veliki razlog zašto je Žizel Bundšen odlučila da se razvede.

Supermodel i njen suprug nedavno su viđeni bez venčanog prstenja nedugo nakon što je Page Six objavio da su angažovali advokate za razvod.

foto: Profimedia

Bivši par - koji se takođe preselio na različite lokacije - bio je u lošim odnosima otkako su se posvađali oko Brejdijeve odluke da se vrati u NFL uprkos najavi povlačenja.

"Nikada zapravo nisam mislio da će im ova svađa biti kraj, ali izgleda da jeste", rekao je izvor za Page Six.

"Mislim da nema povratka na staro za njih dvoje."

Par se venčao u februaru 2009. i ima dvoje dece: Bendžamina (12), i Vivijan, (9). Brejdi s bivšom Bridžit Mojnahan ima 15-godišnjeg sina Džeka.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

02:55 ANA RAJKOVIĆ O SLICI O KOJOJ BRUJI CELA EVROPA: Evo kako je nastala fotografija malog Relje i Mesija