ZVALI GA UBICOM, OŽENIO SE ROĐAKOM OD 13 GODINA: Džeri Li Luis PRŽIO na sceni, a skandali mu skoro UNIŠTILI karijeru

Džeri Li Luis je preminuo u 87. godini. Kako se navodi, legendarni muzičar je umro od starosti, odnosno prirodnom smrću.

Njegov život je bio oivičen muzikom, devojkama i skandalima. Proglašavali su ga najboljim pijanistom i novim Elivsom, ali...

Teško je poverovati da je Džeri Li Luis, jedan od najuticajnijih pijanista 20. veka, ali i roker poznat po hitovima poput "Whole Lotta Shakin' Goin' On", "Crazy Arms", "High School Confidential" i "Great balls of fire", zapravo jedan od najmračnijih umova koji su ikada hodali planetom.

Brojni skandali ovog muzičara umalo su mu skoro uništili karijeru, ako i nisu, ozbiljno su je načeli, ali to ga nije sprečilo da nastavi da živi raskalašeno i u duhu rok zvezde.

Imao je sedam žena, od kojih je brak s trećom punio stranice tabloida zato što je Luis oženio svoju trinaestogodišnju rođaku.

Naime, 1958. godine oženio je Majru Gejl Braun, danas poznatu pod prezimenom Vilijam, posrednicu u prodaji nekretnina u Atlanti. Šokantni brak otkriven je tokom trijumfalne turneje po Engleskoj. Majra je tad imala 13, a Džeri 23 godine. Zbog tog skandala radio stanice nisu htele da puštaju njegove pesme.

Tada je u javnost izašla činjenica da je "ubica", kako je Luis dobio nadimak, još uvek bio u braku s drugom ženom Džejn s kojom je dobio dvoje dece - Džerija Li Luisa mlađeg i Ronija Gaja.

Majra i muzičar su se razveli 1970. godine, a on je ubrzo počeo da pije i da se drogira. Iz sedam brakova dobio je sedmero dece, od kojih je dvoje umrlo nesrećnim slučajem.

Sa Majro je imao Steva i Fibi. Međutim, Stevi se utopio u bazenu kada je imao samo dve i po godine. Tri godine nakon njihovog razvoda Dželi Li mlađi je poginuo 1973. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Iako se činilo da su sve supruge muzičara srećne i ispunjene u braku s rokerom, tek kasnije se saznalo kakve su strahote proživele i za psihičko i fizičko nasilje kroz koje su prolazile.

Čak je i Majra godinama kasnije otkrila da je brak sa slavnim pijanistom zapravo bio sve samo ne med i mleko, ali da je zbog straha od njega sve je morala da prikaže kao bajku.

Danas se veruje da se Džeri izvukao za čak dva ubistva. Prvo, njegova četvrta supruga, Džeren Elizabet Gan Pejt, pronađena je mrtva u bazenu samo nekoliko nedelja pre nego što je razvod trebalo da bude finaliziran. U braku su dobili kćer Lori Li, a u stanu nije bilo tragova provale, niti je Džeren bila suicidna. No, samo nešto pre toga na sudu je svedočila protiv supruga zbog utaje poreza.

Policija je otvoreno sumnjala na muzičara, ali nije bilo dokaza. A onda... usledila je još jedna smrt.

Naime, Luis se nešto kasnije oženio Šon Stivens, a ovaj brak trajao je samo 77 dana. Završilo je tako što je Šon pronađena mrtva u svom krevetu. Za to vreme, kako je ispričala jedna od služavki koje su pronašle njegovu ženu mrtvu, Džeri je opušteno sedeo u svojoj sobi, sa širom otvorenim prozorima, a nije imao nikakvu reakciju na izjavu da Šon nije imala puls.

Novinar Ričard Ben Kramer javno ga je optužio za ubistvo, ili barem za umešanost u njenu smrt, ali nažalost, policija ni ovoga puta nije imala dovoljno dokaza pa se pijanista ubrzo preselio u Irsku, piše Story.hr.

Kao da sve što mu se dogodilo u životu nije bilo dovoljno, Džeri se 2012. po sedmi put venčao s bivšom ženom svog rođaka. Džudit Braun je bila Luisova domaćica nekoliko godina u njegovom domu južno od Memfisa kada je imao zdravstvenih problema, a onda je postala ponosna gospođa Lewis. Sada je udovica.

Iako se godinama smatralo da glazbenik nema savest i da je mogao biti sledeći Elvis Prisli kako su mu mnogi progozirali tih godina, jer mu je bilo draže da lovi mlađe devojke.

Roker ije svojevremeno ispričao u intervjuu za Guardian, sada se brine hoće li otići u raj ili pakao. Tvrdi da mu je Bog poslao talent za sviranje i da mu kao takvom nije mesto "ovde dole", već među anđelima.

Glumio ga je Denis Kvejd u filmu iz 1989. godine koji nosi naziv po njegovom najvećem hitu - "Great balls of fire".

