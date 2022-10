REŠENA MISTERIJA OKA KETI PERI! Pevačica se oglasila na Instagramu i imala je da poruči samo jedno: Dođite da vidite moj trik!

Pevačica Keti Peri (38) je postala hit na društvenim mrežama pošto je na koncertu u Las Vegasu imala problem s otvaranjem jednog oka, a sada je svima otkrila kako je sve bio samo reklamni trik.

foto: Profimedia

- Pozdravljam sve svoje fanove i da dođu da vide moj trik za zabave s očima pokvarene lutke uživo u Vegasu sledeće godine! - napisala je pevačica na Instagramu i dodala da je sve bio samo reklamni trik.

- Set lista je zabavna i vodi kroz sećanja koja sežu sve do 2008. godine, vremena kada nismo svi bili zamrznuti paranojom naših sopstvenih eho komora! Ovaj šou je non-stop žurka o pronalaženju bezuslovne ljubavi i začudo (za mene) uopšte nije politička, do đavola sipam pivo iz svojih s*sa (i to je trik za žurke… Ja zapravo ne dojim hmelj glupa guska! Nadam se da ću pevati zajedno sa vama 2023! I svi ćemo piti... -

Snimak sa nastupa u Las Vegasu masovno se deli po društvenim mrežama, a obožavaoci slavne pevačice šale se da je tokom koncerta "zabagovala i doživela mehanički kvar#. Stajala je u svom srebrnom trikou ukrašenom limenkama, boreći se s desnim kapkom. Nakratko je zatim pauzirala nastup da bi prstom otvorila oko pa nastavila s nastupom.

Međutim, Keti Peri je svojevremeno, kako piše "Newsweek", u muzičkom takmičenju "Američkom Idolul" progovorila o problemu "padajućeg oka".

Naime, u takmičenju se pojavio šesnaestogodišnju Kejbal Kenedi koji je rekao da se oseća jako neprijatno pred kamerama jer ima "lenjo oko". Pevačica je rekla da nema potrebe da se oseća neprijato jer i ona ima problem sa desnim kapkom.

foto: Profimedia

- I ja imam padajuće oko i bila sam užasno zabrinuta na početku karijere. Onda su moji fanovi napravili grupu posvećenu mom nesrećnom oku, kako bi mu pomogli. Grupa se zvala "Ketino padajuće oko". To je zapravo ovo moje desno oko. Samo užvaj i ne brini o tome - rekla je Keti.

Tako da je u pitanju marketinški trik, ali sa realnim problemom koji prati pevačicu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:14 POZNATA PEVAČICA NA TEŠKIM MUKAMA! Jedva uspela da presvuče pelene bebi, upala u NEVIĐENU PANIKU i TOTALNO SE IZBEZUMILA! (VIDEO)