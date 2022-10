RAZVRATNE SESTRE KAKVE ISTORIJA NE PAMTI: Imale 19 muževa i STOTINE LJUBAVNIKA! Završile u LUDNICI i na lekovima (FOTO)

Danas svi misle da su sestre Kardašijan najglamuroznije sestre Holivuda, ali one realno nisu ni do kolena sestrama Gabor, koje su palile i žarile 20. vekom i zlatnim dobom Holivuda. Njihovi skandalozni životi su istovremeno šokirali, ali i oduševljavali javnost, a većina im je primarno zavidela. Ni iz čega su se uzdigle do ogromnog uspeha, te su postale najpoznatije starlete u istoriji. Eva, Zsa Zsa i Magda, te zanosne sestre platinaste kose i bujnih oblina uspele su da zavedu stotine muškaraca, venčale su se čak 19 puta, a imale su i slavnu ljubavnicu.

Od samog detinjstva ove tri dame su bile posebne, što zbog svoje lepote koja je bila prisutna od malih nogu, što zbog odgoja njihove majke, neobične žene. Naime, Džoli Gabor, poznatija kao Mamuška, odgajala je svoje tri lepotice pod spartanskom stegom uskraćujući im i najmanji znak pažnje. Ako su devojčice poželele zagrljaj ili toplu reč, majci su trebale da plate dva centa. Prema Mamuškinoj filozofiji, tako su trebale najbolje da nauče da se sve plaća i ništa u životu nije besplatno, pa čak ni ljubav. S obzirom na bogatstvo i glamur koji su sestre kasnije stekle moglo bi se reći da su tu lekciju jako dobro usvojile.

Osim pouke o novcu, Mamuška je podsticala svoje ćerke da budu izuzetno kompetitivne. Uz takav odgoj stvorene su tri male dive. Opsednute novcem, uskraćene za ljubav i beskrajno samouverene i predane postizanju velikih stvari.

foto: IFTN / United Archives / Profimedia

"Ako postanete princeze, Mamuška će vas najviše voleti", govorila bi sestricama njihova majka, koja je bila patološki opsednuta elitizmom i grandioznim titulama.

Inače, porodica Gabor iz Budimpešte se preselila u NJujork kasnih 30-ih godina prošlog veka zbog Mamuškine želje da njene ćerke, ako ništa drugo, barem postanu filmske zvezde. Ipak, iako je Zsa Zsa Gabor bila glumica, sve tri najpoznatije su po svojim brojnim brakovima i još brojnijim aferama. Magda se udavala šest puta, Zsa Zsa deset, a Eva pet.

Sve tri sestre pretvorile su se u prave pin-up lepotice velikih grudi i još širih bokova. Kosu koja im je prirodno bila plava blajhale su dok ne bi postala bela. Šepurile su se društvenim događajima i isplatilo se – stekle su slavu, bogatstvo, pa čak i kraljevske titule za kojima je njihova majka žudela.

Najslavnija sestra, Zsa Zsa, uspela je majci da ostvari želju i zvanično je postala čak i princeza. Kada se udala za svog desetog supruga, Frederika von Anhalta, kvaziprinca Bel Era, on ju je učinio princezom, čime je hranio fantaziju koju joj je majka ugradila u svest.

Ipak, njihov životni put nije bio bajka, već surova borba za preživljavanje.

Podsetimo, sestre su stigle u obećanu zemlju davne 1939, a iako su uspele da ostvare manje uspehe u svetu glume i plesa, Zsa Zsa je ona koja je pokazala kako prokrčiti put do raskoši o kojoj su celog života sanjale. Besramno je ganjala bogate i usamljene muškarce koji su bili u mogućnosti da joj priušte život kakav je želela. I uspešno ih je pronalazila.

No, nisu sestre samo zbog sebe i svojih potreba vrebale bogate muževe. Njihova majka, koja se sama udavala tri puta, zahtevala je poklone od svojih ćerki. Dijamante, nakit, skupocene bunde i automobile, a neko je sve to trebao da plati.

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Mamuška je birala muškarce koji su bili radnici, otac njenih triju ćerki bio je kuvar, te nije mogao ni da sanja o luksuzu koji je njegova žena zahtevala. S obzirom na snažnu ličnost i veliki uticaj na svoje ćerke, Mamuška ih je naterala da je obezbede onim čime nije mogla sama.

Sve tri sestre, kao i njihova majka, volele su jaku šminku, usku odeću i velike natapirane frizure, a podvrgle su se i nizu estetskih zahvata koji su se nudili sredinom 20. veka. Rezultati nisu uvek bili najsrećniji, pa je tako Mamuški na licu ostao veliki ožiljak.

Najveći uspeh ovih žena bila je udaja Zsa Zse za Konrada Hiltona, multimilionera i vlasnika lanca luksuznih hotela. Lepotica je bila čak 30 godina mlađa od svog supruga, a on se nakon venčanja šokirao načinom na koji je ona rasipala njegov novac. Kada je hotelijer prestao da joj daje neograničen pristup svom bankovnom računu, Zsa Zsa se okrenula lekovima za smirenje i predala papire za razvod. Zbog cele te situacije, koja je teško pogodila tri tako jako vezane sestre, Eva je završila u ludnici. Navodno je izjavila kako ne može da živi bez nove bunde od arktičke lisice, pa ju je uhvatila histerija.

Zsa Zsa, za koju se danas veruje da je patila od bipolarnog poremećaja, svoje psihičko stanje je pogoršavala pijući više od 20 šoljica jake kafe na dan. Magda ju je tada smestila u sanatorijum, u kojem su je lečili elektrošokovima – modernom metodom lečenja psihičkih bolesnika 50-ih.

Zsa Zsa se odmah nakon razvoda od Hiltona ponovo udala, i to za glumca Džordža Sandersa. Bila je zaljubljena u njega, ali odnos je propao zbog njenog stalnog javnog neverstva. Lepa plavuša nije se ni trudila da skriva svoje mnogobrojne ljubavnike, a u njen krevet je ušao i američki predsednik Džon F. Kenedi.

Sledeći muž bio joj je Porfirio Rubirosa, diplomata poznat po svojim brakovima s Doris Djuk i Danijelom Dari. Taj zavodnik je bio poznat po svojoj ogromnoj "muškosti", kojoj su se divile mnoge dame, a među njima i Zsa Zsa.

S druge pak strane, za razliku od Zsa Zse, njena mlađa sestra Eva je bila ljubiteljka – žena. Iako se i ona udavala mnogo puta, ceo život je imala ljubavnice. Navodno je bila u dugoj i strastvenoj vezi s glumačkom divom Marlenom Ditrih.

Magda se udavala četiri puta i bila je najtajanstvenija od sve tri sestre. Zbog svog karaktera, koji je bio mirniji i manje sklon ekscesima, počela je da se stidi svoje porodice, pa je pokušala da se udalji od sestara. No u srednjim godinama doživela je veliku ličnu tragediju – imala je moždani udar, izgubila moć govora i postala nepokretna. Ubrzo ju je i suprug napustio.

Istovremeno, ranih 60-ih Zsa Zsa je postala sve sklonija manijama i njeno ponašanje nikako nije moglo da se smatra normalnim. Izbegavala je da pije lekove jer bi se od njih gojila, pa je radije išla na tnedeljne terapije elektrošokovima. To je ostavilo teške posledice na njen um.

Poslednji Zsa Zsin suprug, navodni nemački princ, a zapravo prevarant, držao je svoju suprugu pod ključem. Zaključao bi je na njihovo imanje i zabranjivao joj kontakt s ćerkom Frančeskom. Uprkos zatvoru u kom je živela, Zsa Zsa je uspevala da bude ljubavnica mnogim muškarcima koji su paru dolazili u goste. Ostala je izuzetno seksualno aktivna sve do duboke starosti.

Iako su sestre živele glamuroznim i skandaloznim životima, sve tri neslavno su završile s moždanim udarima i zastojima srca. Najslavnija među njima, Zsa Zsa, preminula je u decembru 2016, a nadživela je svoje sestre za 18 godina. Njena jedina ćerka Frančeska preminula kada je imala 65 godina predoziravši se pilulama za dijetu kako ne bi završila u ludnici.

Kada je Zsa Zsa, ikona stila i simbol raskalašnog Holivuda, umrla, niko nije ostao iza nje kako bi nasledio njeno nasledstvo. Toliko muževa, brakova i ljubavnih afera, a nakon svega njen život se završio vrlo samotno.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:14 Kupila haljinu Kim Kardašijan i razočarala se