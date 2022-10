NEUREDNA I VOLI DA POPIJE: Novi detalji o supruzi britanskog premijera! Ovo je ISTINA o njenom BOGATSTVU koje je veće od kraljevog

Medije je ovih dana preplavila nova informacija o izboru novog britanskog premijera, a za ovu važnu funkciju odabran je Riši Sunak.

I dok mnogi pišu o prvoj hindu porodici koja će se useliti na poznatu londonsku lokaciju 10 Dauning Strit, mnoge je iznenadila činjenica ko je dugogodišnja supruga novog premijera, ali i informacija da je i bogatija od njega.

42-godišnja Akšata Marti rođena je u Indiji, a ćerka je bogatog indijskog informatičkog mogula Narajane Martija, osnivača i vlasnika kompanije Infosys iz Bangalorea.

Ona i njen suprug, novi premijer bogatiji su i od samog kralja Čarlsa, a Akšata ima udeo od 430 miliona funti u očevom IT carstvu.

Akšata je odmalena pokazivala strast prema modi, a njenoj majci se baš i nije sviđalo to što više pažnje pridaje glamuru nego učenju. Nakon završetka školovanja seli se u SAD, gde je diplomirala ekonomiju i francuski na Claremont McKenna koledžu u Kaliforniji i studirala na Fashion Institute of Design and Merchandising u Los Anđelesu.

Na Univerzitetu Stanford upoznala je Rišija, a novi britanski premijer nedavno je priznao da je već prilikom prvog susreta s Akšatom bilo jasno da postoji ''ono nešto'', što ga je kao velikog obožavatelja romantičnih komedija navelo na promene nekih svojih predavanja kako bi mogao da sedi pored buduće žene.

Četiri godine nakon upoznavanja, Riši i Akšata venčali su se 2009. godine u Bangaloreu, a svadba je zaista bila raskošna. U braku su dobili i dvoje dece, ćerke Krišnu i Anušku.

2007. godine Akšata je pokrenula svoju modnu liniju, ali njena kompanija je nakon samo tri godine propala, ali se njena vlasnica snašla s brojnim udelima u ostalim modnim kućama i kompanijam. Povezivali su je i s picerijom poznatog kuvara Dđejmija Olivera, a po poslednjim informacijama, bogatstvo Akšate i njenog supruga procenjeno je na ogromnih 730 miliona funti.

Naslednica milijarde vrednog bogatstva došla je u središte pažnje kad se ranije ove godine pokazalo da nema domicilni status, što znači da nije morala da plaća nikakav porez na svoju zaradu izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Kasnije je ipak pristala da plati britanski porez na svoj svetski prihod, piše Jutarnji list.

Na kraju je dala izjavu u kojoj je branila svoj "sasvim legalni" poreski status, kog se na kraju ipak odrekla.

"Postalo je jasno da mnogi ne smatraju da je to kompatibilno s ulogom mog supruga kao kancelara. Razumem i cenim britanski osećaj za pravednost i ne želim da moj poreski status bude smetnja za mog muža ili da utiče na moju porodicu. To znači da ću sada plaćati porez u Ujedinjenom Kraljevstvu na sav svoj svetski prihod, gde god u svetu on nastao. Ovo radim jer to želim, a ne zato što to od mene zahtevaju pravila", rekla je tada Akšata.

A ova bogatašica voli dobro i da se zabavi. Njen suprug je prošle godine u intervjuu za The Times izjavio: "Cela moja porodica pije, moja žena definitivno pije. Jako je iritira što ja to ne radim'', rekao je, te dodao:

"Ja sam neverovatno uredan, a ona je jako neuredna. Puno sam organizovaniji, ona je spontanija... Neće joj se svideti što to govorim, ali biću iskren s vama, nije baš osoba od pospremanja. Zapravo, ona je totalna noćna mora kad je pospremanje u pitanju, odeća joj je svuda... i cipele... o Bože, te cipele", dodao je, pa otkrio i kakva je inače.

Osim što pažnju voli da privuče svojim modnim odabirom i skupim odevnim kombinacijama, Akšata je u središte pažnje stigla i zbog poreza.

Naime, britanski superbogataši često koriste nedomicilni poreski status, legalan način izbegavanja plaćanja poreza na inostrane prihode u Britaniji, zahvaljujući kome štede hiljade, pa čak i milione funti.

Koristila ga je i Akšata, za koju se veruje da većinu bogatstva može da zahvali Infosysu, kome je sjedište u Bangaloreu. Kad je to ove godine otkriveno, Akšata je završila na naslovnicama, a par se suočio s vrlo intenzivnom reakcijom javnosti, piše Tportal.

