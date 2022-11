GLEDAJUĆI PRIJATELJE MOŽETE TAČNO DA ZNATE NA ČEMU SAM BIO: Čuveni Čendler otkrio kako prepoznati šta je konzumirao na snimanju

Posrnuli glumac i zvezda serije "Prijatelji", Metju Peri, iskreno je progovorio o svojoj zavisnosti od droge i alkohola u memoarima koji će uskoro ugledati svetlo dana, u kojima između ostalog otkriva kako gledaoci zapravo mogu da prepoznaju s kojim se drogama borio dok su gledali svoju omiljenu seriju.

foto: Profimedia

Danas 53-godišnji Metju glumio je Čendlera Binga u "Prijateljima" od 1994. do 2004, a u to vreme se borio s ovisnošću o opijatima, alkoholu i drugim drogama. U svojim nadolazećim memoarima "Friends, Lovers, and Big Terrible Things" kaže da je njegov izgled glavni pokazatelj od čega je tačno bio zavisan u kom periodu.

"Možete da pratite putanju moje zavisnosti ako pratite moju težinu od sezone do sezone. Kad sam imao viška kilograma, to bilo zbog alkohola, kad sam bio mršav, to je bilo zbog tableta. Kad sam imao kozju bradicu, to je bilo zbog puno tableta", izjavio je Metju, pa se čak i našalio na svoj račun.

foto: Profimedia

Od 1997. godine pa nadalje glumac je čak 15 puta bio na odvikavanju, a u svojim memoarima je takođe otkrio da je 2018. godine bio nadomak smrti nakon što mu je debelo crevo puklo zbog zavisnosti, jer su mu lekari dali tek dva odsto šanse za život nakon što je bio priključen na aparate.

Perijevi dugoočekivani memoari izlaze 1. novembra.

