ZA NJOM SU SVI OKRETALI, BILA JE SAN SVAKOG MUŠKARCA! Sa Srbinom bila u braku nekoliko sati, a muža boksera VARALA sa Bredom Pitom

Krajem 80-ih teško da je bilo lepše žene od Robin Givens koja je pretila da pomuti slavu i čuvenoj Naomi Kembel.

Lepotom je hipnotisala i muškarce i žene, a modne kuće gotovo su se otimale koja će je pre angažovati.

foto: Profimedia

Krasila je naslovnice najpoznatiih časopisa, i nosila revije velikih imena, a debitovala je i na velikom platnu i to u popularnoj seriji "The Cosby Show", nakon čega je usledila i uloga u sitkomu "Head of the Class", nakon čega je ređala uspešnu ulogu za uspešnom ulogom.

Međutim, iako su joj predviđali blistavu karijeru i mesto na A-lista, skandali koji su obojili njen život zauvek su uprljali njeno ime.

Naime, za Givens je veoma brzo počeo da se vezuje nimalo laskavi nadimak "parti devojke", a potom i "žderačice muškaraca", s obzirom da je momke ređala kao na traci, a njen buran ljubavni život često je bio tema svih tabloida.

Takođe, u jednom trenutku bila je i najomražanija žena u Americi, te proglašena "sponzorušom" zbog braka sa Majom Tajsonom, zbog čega se sada ponovo, decenijama nakon razvoda, našla u žiži interesovanja, zahvaljujući snimanju mini seriji "Mike" u kojoj je opisan njihov turbulentan odnos.

Naime, Givens je svojevremeno bila u braku sa najpoznatijim bokserom svih vremena Majkom Tajsonom. Međutim, njihova veza je od samog starta bila na klimavim nogama.

Kako je manekenka kasnije pričala, bokser je često bio nasilan prema njoj, čak i pre nego što su se venčali, dok je Tajson nakon razvoda izjavio da je "ozbiljno istraumiran tim odnosom". Njegovo bogatstvo procenjivalo se tada na vrtoglavih 50 miliona dolara, a sa Givens nije potpisao predbračni ugovor. Ona je još tokom braka u jednom trenutku kupila sebi vilu od 4,3 miliona dolara u bogatom predgrađu Bernardsvil u Nju Džersiju i to novcem sa njegovog računa.

Kada je izgubila bebu 1988. njihov brak je počeo da se raspada. Tajson tvrdi i dan-danas da je njena trudnoća (i pobačaj) bila lukavstvo samo da bi ga požurila da stanu pred oltar, napominjući da za sve vreme dok je navodno bila trudna Givens nikada nije dobila ni funtu, nije radila, niti ju je to zanimalo.

Givens je nakon svega u emisiji kod Barbare Volters izjavila da je život sa Tajsonom bilo "mučenje, čisti pakao, gori od svega što je mogla da zamisli", a potom nastavila da opisuje njegovu nestabilnu narav. U vreme razvoda, njen advokat je istakao da "Givens voli Tajsona, ali da se plaši za svoju bezbednost". Međutim, iako je isprva u očima javnosti bila žrtva, brzo se saznalo za druge stvari koje je radila, pa i aferu sa Bredom Pitom u kojoj ju je uhvatio suprug.

Naime, Tajson je nakon izjvala bivše supruge izašao u javnost sa dokazima o krađi miliona dolara i tužio za manipulisanje javnošću. Ipak, bokser je priznao da jeste udario Givens i istakao da je to "najbolji udarac ikada", što su mnogi osudili, iako je navodno tu usledilo nakon što ju je uhvatio u krevetu sa Pitom.

Majk Tajson ispričao je detalje ovog neprijatnog događaja gostujući u jednoj televizijskoj emisiji. U to vreme je započinjao brakorazvodni postupak sa tadašnjom suprugom Robin Givens, i spremao se da ode kod advokata da podnese papire za razvod. Lepa Robin tada je optužila Tajsona za porodično nasilje, a on je tvrdio da je ona sa njim samo zbog novca.

foto: Profimedia

Ipak, rešio je da po poslednji put obiđe suprugu i da eventualno izglade odnose. Ali, ono što je zatekao u domu koji su nekad delili ostavilo ga je bez teksta.

Majk kaže da ih je nju i slavnog glumca uhvatio pre seksualnog čina, ali da mu je bilo jasno šta bi usledilo da se on nije pojavio. Dodao je i da se Pit skamenio kad ga je video, što uopšte ne čudi.

- Kada me je video, potpuno je prebledeo. Jasno je moglo da se vidi da je na nekim drogama, i počeo je da me moli da ga ne udarim - kazao je bivši šampion ringa koji danas to ne zamera Pitu i smatra ga za "dobrog momka".

Brak od 8 sati sa Srbinom

Svetozar Marinković, Robin Givens pic.twitter.com/Ndz9D5whg1 — babura velika (@BaburaVelika) June 25, 2020

Nakon razvoda od Tajsona, Robin je 1993. usvojila prvog sina Majkla, a potom su usledile njene "lude godine". Robin je bila it devojka, a od bivšeg supruga ipak je izvukla novac i uživala u životu na visokoj nozi. Potom je upoznala i Srbina Svetozara Toleta Marinkovića, koji je i te kako bio poznat u visokim krugovima jer je bogatu klijentelu učio tenisu.

Svetozar je bio trener Robin, a onda su odlučili da se venčaju 1997. godine. Međutim, istog dana, samo 8 sati kasnije, podneli su zahtev za razvod braka koji je finaliziran par meseci kasnije. Nakon toga, usledila je veza sa teniserom Marfijem Džensenom sa kojim je dobila drugog sina.

Manekenku i glumicu povezivali su i sa Majklom Džordanom, sa kojim je imala aferu malo nakon razvoda od Tajsona, potom sa Edijem Marfijem početkom devedesetih. Na listi su se našli i glumac Dejmon Vajans, Hauard Stern, model Markus Šenkenberg, kao i glumac Hosea Čančez i mnogi drugi.

Sa druge strane, Robin se nekoliko puta našla u žiži javnosti i zbog neprimerenog ponašanja, te je tako 2004. godine udarila pešaka na pešačkom prelazu, a 2009. su je teretili i zbog neplaćenog poreza nakon što je utvrđeno da je određene iznose krila od države.

Robin je napravila i pauzu sa glumom kako bi se posvetila porodici i na neki način učinila da se skandali "zaborave", a poslednjih godina ponovo je možemo videti na velikom platnu. I dalje je zanosna kao u mladosti, a kako danas izgleda, ukoliko ste propustili, pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

