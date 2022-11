BILA MI JE POLOMLJENA SVAKA KOST U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Ilon Mask ju je otpustio, a evo ko je ONA: Provela 6 meseci u bolnici!

Baronica Lejn-Foks (49) iz Sohoa, koja sedi u Domu lordova, bila je među devet direktora na vrhu tabele koji su otpušteni nakon što je Ilon Mask kupio Tviter.

Odluka je doneta juče nakon što je Ilon Mask preuzeo kompaniju društvenih medija posle dužih pregovora (i za 44 miliona dolara). Mask je otpustio izvršnog direktora Paraga Agravala, finansijskog direktora Neda Sigala, šeficu odeljenja za pravna pitanja Vijaju Gade i ostale iz odbora, ostavši jedini član uprave.

Ubrzo nakon toga, Mask je tvitovao da je odluka o raspuštanju odbora "samo privremena" bez detaljnijeg objašnjenja.

Pre novog vlasnika, baronica Lejn-Foks imala je 34.000 akcija Tvitera i 4.500 ograničenih deonica. To je značilo da je zaradila nekih 2,1 miliona dolara od preuzimanja, piše "Dejli mejl". Marta se odboru pridružila u aprilu 2016. godine, a u novembru je napisala na Tviteru da je ponosna što je Agravala imenovan za izvršnog direktora.

Marta je 2004. doživela stravičnu saobraćajnu nesreću u Maroku kada je slomila više od 25 kostiju. Polomila je karlicu na šest mesta, desnu ruku i nogu i doživela jako unutrašnje krvarenje koje je dovelo do moždanog udara.

Nakon nesreće, prebačena je u Englesku na lečenje i provela je šest meseci u bolnici, imala je čak 28 operacija.

Pre šest godina ona i njen dugogodišnji partner Kris Gorel Barns (48), bivša rijaliti TV zvezda koji je zatim postao tehnološki preduzetnik, dobili su jednojajčane blizance Milu i Feliksa, uz pomoć surogat majke. Marta nakon nesreće nije mogla da rađa decu.

- Bila mi je polomljena svaka kost u saobraćajnoj nesreći 2004. u Maroku. Provela sam u bolnici skoro dve godine. To mi je zauvek promenilo život i ojačalo moja osećanja prema prijateljima i porodici, koji su sve vreme bili tako intenzivna. To je naglasilo moju želju da doprinesem svetu i da ne dozvolim da život prolazi pored mene. Zbog toga sam postala odlučnija da svojim blizancima prenesem bogatstvo koje svet nudi... koje treba da vidite sve dok imate šansu za to. Ja sam optimista, i u najmračnijim trenucima - rekla je prošle godine.

Do 27. godine Lejn-Foks je zaradila 30 miliona funti, nakon što je osnovala kompaniju za putovanja i poklone lastminute.com. Prodala ju je turističkoj firmi Sabre Corporation sa sedištem u Teksasu 2005. godine, za 577 miliona funti.

