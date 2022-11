SLAVNI LEPOTAN POTPUNO GO U SERIJI POKAZAO SVOJ PONOS: Ljudi ŠOKIRANI VELIČINOM! Ne mogu da veruju šta vide! Eksplicitnije ne može

U nedelju uveče publika širom sveta mogla je da gleda prvu epizodu druge sezone popularne serije "White Lotus", a ubrzo je Tviter postao preplavljen jednom scenom koja je prilično lascivna i pomalo šokantna, iako javnost ima priliku da se vrlo često u masmedijima susretne sa golišavim scenama... Ipak, ovako eksplicitan prizor nije toliko često viđen.

Naime, novi član glumačke postave u seriji - holivudski glumac Teo Džejms pojavio se potpuno nag, a publici je pokazao ne samo izvajane mišiće, već i svoj polni organ.

Ovaj 37-godišnji Britanac tumači lik Kamerona Babkoka, veoma uspešnog biznismena iz bogate porodice, a "sporna" scena odigrala se u kupatilu hotelske sobe, u kojoj boravi njegov prijatelj Itan sa suprugom Harper. Kameron je došao da pozajmi kupaći, koji je rešio da proba na licu mesta pred šokiranom Harper.

Međutim, nije se samo ona šokirala. I publika je ostala bez teksta, i to zbog veličine Džejmsovog ponosa. Na Tviteru je to goruća tema, a mnogi se pitaju da li glumac nosi protetički penis ili zaista može da se podiči povećom "alatkom".

foto: Printscreen/Twitter/oocwhitelotus

"Mora da je proteza", "Da li ima dublera za ovaj deo tela ili je proteza ili je stvarno ovako obdaren", "Ma šta to moje oči vidite", "Recite mi da je reč o protetici ili svi drugi muškarci mogu da se pokopaju", "Ne verujem da ovo postoji", samo su neki od komentara.

Inače, Džejmsu nije prvi put da se obnaži na malim i velikim ekranima. On se već pojavljivao go u serijama "The Time Traveler's Wife" i "Sanditon".

"U mom ugovoru piše da ne smem da radim ništa, a da pritom nisam potpuno go", našalio se glumac, dodajući da se oseća sasvim prirodno u trenucima kada se skine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:30 KARLEUŠINA KONJSKA KOPITA, STANIJINA GOLOTINJA I BOSANSKA SNAJKA: Olja žestoko o POZNATIM DAMAMA u MODNOJ POLICIJI!