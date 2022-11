ŠERON STOUN IMA TUMOR: Nakon MOŽDANOG UDARA, nova životna bitka slavne glumice! Poslala JAKU PORUKU svim ženama!

Glumica Šeron Stoun zabrinula je javnost objavivši na Tviteru da joj je dijagnostikovan tumor.

"Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i pogrešnu operaciju", napisala je glumica, a potom dalje otkrila:

"Ovaj put dupla epiduralna. Kako se bol pogoršavala, otišla sam po drugo mišljenje. Imam veliki fibroidni tumor koji mora da se izvadi".

Slavna glumica uputila je zatim snažnu poruku:

"Posebno damama: nemojte da se pretvarate da nije bitno, potražite drugo mišljenje. To može da vam spasi život. Do potpunog oporavka trebaće mi četiri do šest nedelja. Hvala svima na brizi. Sve je dobro".

Šeron je dobila veliku podršku obožavalaca koji su joj poslali pregršt poruka i želja za brz oporavak.

Šta su to fibroidni tumori? Reč je o čvrstim tumorima koji su napravljeni od vlaknastog tkiva, otuda i naziv "fibroid" tumor. Najčešće se javljaju kao višestruke tumorske mase koje sporo raste i često ne izazivaju simptome.

Veličina fibroida varira, neki su toliko mali da su vidljivi samo pod mikroskopom. Ali se mogu javiti i oni veličine greja odnosno da obuhvate čitavu trbušnu oblast.

Ne zna se tačan uzrok njihovog nastanka, ali se pretpostavlja da uzročnici mogu biti sledeći:

fibroidni tumori se ne razvijaju pre nego što telo započne proizvodnju estrogena tokom početka menstruacije

fibroidni tumori nastaviće da rastu dok je estrogen prisutan

oni će vrlo brzo rasti tokom trudnoće kada telo proizvodi dodatni estrogen

tumori se često smanjuju i nestaju nakon menopauze kada telo zaustavi proizvodnju estrogena

žena se skoro nikada neće razviti fibroidni tumori nakon menopauze.

Postoji više vrsta ovih tumora: onaj koji se javlja ispod obloge materice i može da izazove probleme sa menstruacijom, tumor unutar maternjeg zida koji može da izazove proširenje materice dok raste, tumor koji raste na spoljašnjem zidu materice i obično ne uzrokuje simptome sve dok ne postane dovoljno veliki da bi uticao na druge organe, onaj koji se nalazi bočno između ligamenata koji podržavaju matericu u predelu abdomena (ovu vrstu je teško ukloniti a da se ne utiče na snabdevanje krvlju odnosno druge organe), parazitska vlakna koja su najređen oblik fibroidnog tumora, koji se javlja kada se fibroid pripisuje drugom organu, tumor koji raste u obliku stabiljke.

Iako većina fibroida ne izaziva simptome, procenjuje se da se kod 25 procenata žena koje imaju simptome javljaju abnormalno krvarenje, bol tokom menstruacije, otečeni abdomen usled rasta tumora.

Veće fibroide mogu da uzrokuju često mokrenje ili nemogućnost kontrole bešike, nemogućnost pražnjenja bešike, probleme sa crevima.

Kao što je Šeron napomenula, briga o zdravlju mora da bude na prvom mestu, a redovni ginekološki pregledi ili odlazak lekaru usled pojave bilo kakvih tegoba, moraju da budu obavezna stavka svake žene.

Šeron Stoun je i ranije vodila bitke za zdravlje, 2001. doživela je težak moždani udar, lekari su joj davali jedan odsto šanse da preživi. Ispričala je da je oporavak bio veoma težak.

Kada je imala 14 godina, udario ju je grom.

"Bila sam kod kuće i punila sam peglu vodom i munja je pogodila bunar koji imamo u dvorištu.- edna ruka mi je i dalje bila pod vodom, a druga na pegli i odjednom - udario je grom, a voda je bila provodnik. Srećom, kod kuće je bila moja majka, koja me je spasila", ispričala je glumica jednom prilikom.

U junu ove godine otkrila je u intervjuu za "Pipl" da je imala devet pobačaja.

"Mi, žene, nemamo forum na kome bismo raspravljale o dubini takvog gubitka. A ja sam izgubila devetoro dece. To nije mala stvar, teško je i fizički i emocionalno, ali prisiljene smo da mislimo kako je pobačaj nešto što treba same da podnesemo, u tajnosti, kao svoj neuspeh, umesto da dobijemo neophodnu empatiju i isceljenje", istakla je.

