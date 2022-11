U TRUDNOĆI SE SUOČILA SA UŽASNOM DIJAGNOZOM: U 2 godine se razvela, udala i rodila dete, a tokom drugog stanja prošla pravi PAKAO!

Glumica Marija Bergam nestala je iz javnog života nakon razvoda od kolege Raše Bukvića, a onda je kao bomba odjeknula vest da se udala drugi put i rodila ćerku Olgu.

Ona je u svom velikom inetrvjuu otkrila da joj trudnoća nije lako pala, te da joj je tokom nje konstatovan sindrom “hyperemesis gravidarum”, čiji simptomi su malo poznati javnosti.

foto: Marina Lopičić

- Ljudi to lako pomešaju sa takozvanim jutarnjim mučninama, ali nije isto. Vrlo je iscrpljujuće, jer se gotovo ništa od hrane i tečnosti ne može zadržati u organizmu. Posledice su razni zdravstveni problemi. Mene su često, i posle trudnoće sa Danilom i sada, pitali kako je moguće da sam tako mršava. Verovatno je jedina dobra strana ovog sindroma to što ne možeš da se ugojiš, jer devet meseci ne možeš ništa da pojedeš - otkrila je Marija Bergam u intervjuu za "Hello", napominjući da ne bi bilo na odmet da se javnosti približi sa čime se suočavaju žene koje imaju taj problem.

- Podrška okruženja može mnogo doprineti da sve to lakše podnese i da se eventualno ponovo odluči na trudnoću, znajući da je čeka dugo, teško i rizično putovanje - istakla je.

Na pitanje, kako se ona informisala o pomenutom sindromu, pojasnila je da je Velika Britanija mnogo učinila na tom polju.

foto: Damir Dervišagić

- Iznenadila sam se da kod njih postoji pokret koji pruža pomoć ženama sa tim sindromom i aktivno upoznaje ljude sa čim se one suočavaju tokom trudnoće. Snimljeno je nekoliko dokumentarnih filmova, objavljeno bezbroj članaka. Meni je mnogo značilo da čujem iskustva drugih žena i saznam na koje sve načine su se borile da zadrže trudnoću i podnesu tegobe. Nedavno sam pročitala da je Kejt Midlton, takođe, tokom sve tri trudnoće često bila u bolnici zbog tog problema, što mi je pojasnilo zbog čega u Britaniji postoji pokret koji se bavi “hiperemesisom”. Takođe mi je postalo jasno kako vojvotkinja posle tri porođaja ima tako perfektnu liniju.

Šalu na stranu, divim se Kejt i svakoj ženi koja se odlučila da uprkos svemu rodi više dece. Iskustvo mi govori da na kraju, kad dete stigne na svet, sve to padne u drugi plan. Dominanta postane neizreciva sreća zbog dolaska novog života - zaključila je Marija Bergam.

