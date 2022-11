RAZMIŠLJALA SAM DA SE UBIJEM! Potresna ispovest ZVEZDE koja pati od UŽASNE BOLESTI: Promenila 4 bolnice, lekari joj menjali lekove

Selena Gomez, čuvena Diznijeva zvezda koja je svet osvojila prirodnom lepotom, spremna je da ispriča svoju priču o mentalnim problemima i preranoj slavi do najsitnijih detalja.

Slavnu pevačicu su mnoge nesreće zadesile do 30. godine, a zbog bipolarnog poremećaja bila je na lečenju na četiri raličite klinike. Sada je spremna da otvori dušu u dokumentarcu pod nazivom "My Mind & Me", a u intervjuu kojim najavljuje njegov izlazak, istakla je da je "mračan period počeo u ranim dvadesetima".

- Nemam šta da krijem, bila sam u četiri centra za lečenje. U ranim dvadesetima počeo je mračan period u mom životu, kada više nisam mogla da kontrolišem svoje emocije. Tada je krenula moja depresija, zbog koje sam se potpuno izolovala. Ponekad sam nedeljama bila samo u krevetu. Nikad nisam pokušala da počinim samoubistvo, ali bilo je dana kad sam i o tome razmišljala. Mislila sam da bi svet bio bolje mesto bez mene - ispričala je slavna pevačica i glumica, kojoj su lekari uporno menjali lekove kako bi joj bilo bolje.

- Lekari su mi konstantno menjali lekove u nadi da će nešto pomoći. U jednom trenutku više ništa nisam osećala. Imala sam osećaj da više ni ne postojim, kao da sam nestala - opisala je Selena koja je odlučila da napusti kliniku i proces lečenja započne kod psihijatra.

- Morala sam da naučim kako da zapamtim neke reči. Ponekad tokom razgovora nisam znala ni gde se nalazim. Trebalo je mnogo napornog rada dok sam naučila da prihvatim da sam bipolarna osoba i da sa tim moram da se nosim jer će uvek tako biti - rekla je Selena, koja je svoj psihički poremećaj otkrila 2018. godine, nakon prijave u ustanovu za mentalno zdravlje.

