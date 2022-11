PORUČIO MI JE DA ĆU ZAVRŠITI KAO PRINCEZA DAJANA: Progovorila kraljeva BIVŠA LJUBAVNICA i RASKRINKALA čoveka koji ju je UNIŠTIO!

Kad bi "gospodin Sumer" nazvao, sve kolege Korine Larsen (58) poznate i kao Korina zu Sejn-Vitgenststajn-Sejn, znale su o kome se radi. Prepoznavali su muškarca po njegovom "snažnom i specifičnom glasu".

Sumer je akronim za "su majestad el rey", njegovo veličanstvo kralj. Čovek s druge strane žice, doista je to i bio: bivši španski kralj Huan Karlos I (84), jedan od "najvećih zavodnika iz kraljevskih redova" današnjice. Barem po rečima njegove ljubavnice.

Preduzetnica dansko-nemačkih korena koja danas uglavnom živi u Velikoj Britaniji, ove nedelje je u jednom šminkerskom londonskom klubu najavila pokretanje svog podcasta pod nazivom "Korina i kralj" i novinarima pustila pokoji minut sadržaja osam epizoda koji garantuje da će mnoge u Madridu, Londonu i Abu Dabiju zaboleti želudac od nervoze.

Larsen, najavila je, planira da izloži sve detalje o svojoj vezi s kraljem koji je nakon 40 godina vladavine nevoljno odstupio 2014. godine, pritisnut optužbama za korupciju i prevare i prepustio španski presto sinu Felipeu VI.

Podkast je sjajno tempiran (i nesumnjivo namerno) jer u ponedeljak 7. novembra, na sudu u Londonu počinje rasprava u tužbi Korine zu Sejn-Vitgenstajn protiv Huana Karlosa de Borbon i Borbona. Tuži ga da je iskoristio svoju moć i ljude iz španske nacionalne službe sigurnosti poslao da joj prete i maltretiraju je.

Ranije ove godine, krivični sud u Londonu odlučio je da slučaj može da ide dalje, te da Huan Karlos, uprkos tituli kralja-emeritusa, nema diplomatski imunitet i može da mu se sudi. Advokati bivše ljubavnice uspešno su dokazali da je njihova klijentkinja pretrpela veliku mentalnu bol, uznemirenost, teskobu i stres i zaslužuje pred sudom da progovori o svojim mukama. Huan Karlos joj je život pretvorio u pakao, a morala je da trpi poniženja i nosi se s moralnim stigmama zbog afere s njim.

I u najavnim isečcima podkasta ona govori o tome. Larsen sebe prikazuje kao ženu koju je zlostavljao moćan muškarac i tvrdi da mu nikada nije bila samo ljubavnica, već "prava supruga".

- Bilo je pomalo nadrealno, jer nikada nisam mogla da zamislim da će se tako nešto dogoditi. Ali bio je vrlo duhovit i prilično uporan, na smešan način - opisala je početak veze, 2004. godine, kada su se upoznali na imanju vojvode od Vestminstera u južnoj Španiji, tokom jednog lovačkog vikenda. Za večerom, a jela se divljač i prepelice, kralj je jasno pokazao da ga je lepa plavuša opčinila. Ona, tada u braku s princom Kasimirom Sejn-Vitgenstajn-Sejnom, pak, pokazala da nije zastrašena statusom Španca i prva je napustila sto.

- Ne bi trebalo da odete dok šef države ne ode, ali ja nisam imala s tim problem. Nikada nisam osetila potrebu da budem podložna drugima - rekla je na konferenciji za medije i dodala da je kralj počeo svakodnevno da joj šalje ogromne bukete i ljubavna pisma.

Tokom godina afere, Huan Karlos ju je smestio u kuću u blizini palate Zarzuela, zvanične rezidencije kraljevske porodice.

- Shvatila sam s vremenom da on ne vodi dvostruki, nego peterostruki život. U njemu ima nešto uznemirujuće i nemilosrdno. - rekla je Larsen. - Sve se svodi na samoodržanje. Zamislite osobu koja kaže da voli i vas i vašu decu i da ste vi ljubav njegovog života, a onda vas uvali u probleme sa zakonom.

Ispričala je i detalje o navodnom progonu bezbednosne službe.

- Probudila sam se jednog jutra i činilo mi se da neko stoji pored mog kreveta, u mojoj sopstvenoj spavaćoj sobi. To sam shvatila kao poruku: "Ako ne budeš poštovala naređenja, mogla bi da umreš u tunelu, baš kao princeza Dajana". - pojasnila je.

Sav taj nadzor i maltretiranje imali su jedan cilj - da je uvere da vrati oko 57 miliona eura koje je 2012. godine bivši kralj prebacio na njen bankovni račun. Taj novac je bio u centru istrage o korupciji i pranju novca u Švajcarskoj i Španiji. Ona je istražiteljima rekla da je novac bio donacija bivšeg španskog monarha, te da je uložen u obnovu kuće u Engleskoj.

Svašta će tu još isplivati, a verovatno će Korina progovoriti i o ozloglašenom lovu 2021. godine, koji mnogi smatraju jednom od najvećih mrlja na u biografiji Huana Karlosa i trenutku kada je svet dobio potvrdu da je ona zaista njegova ljubavnica. Naime, oboje su tada bili u Africi na safariju. Lovili su slonove na imanju vojvode od Vestminstera u Bocvani. Trošak od više od 44.000 evra platio je Mohammed Ejad Kajali, savetnik saudijske kraljevske porodice. Kralj je na putovanju pao, slomio kuk i morao na hitnu operaciju, a kada je specijalnim letom prebačen kući, krenula je lavina kritika. Jer, u tom trenutku nezaposlenost je u Španiji iznosila 23 odsto, a radniku je trebalo dve godine da zaradi novac koji je sumnjivi biznismen dao za njihovog suverena. I nije bilo ni prvi ni poslednji put da on razljuti narod.

Huan Karlos živi u Abu Dabiju od avgusta 2020, kada je novi talas optužbi o sumnjivim ulaganjima (i on i bivša ljubavnica pojavljuju se u Panama Papersima, između ostalih) i poslovnim poduhvatima dodatno naškodili ionako poljuljanoj reputaciji, a sinu, kralju Felipeu, doneo mnogo novih neprijatnosti.

On je par meseci pre, u martu, ocu oduzeo godišnju naknadu koju dobija kao član kraljevske porodice. Takođe, unapred se odrekao nasledstva po ocu, nakon izveštaja da bi u tom nasledstvu (jednog dana) mogli da se nađu milioni evra s tajnog of-šor računa koji povezuje bivšeg kralja s moćnicima iz Saudijske Arabije.

Doduše, sve istrage protiv Huana Karlosa završile su se bez rezultata. Istražitelji su tvrdili da nemaju dovoljno dokaza ili je došlo do zastarevanja ili se govorilo o njegovom imunitetu kao pripadnika monarhije.

Bivši kralj tako bi mogao bez brige da se vrati u Španiju, ali odugovlači s trajnim povratkom jer je svestan da je dužan još mnoge odgovore narodu, porodici i parlamentu, porodica uzdrmana sa svih strana, teško oprašta. Pokazalo se to i prošlog leta kada mu sin nije dopustio da prespava u palati. Bila je to prva poseta zemlji kojom je nekad vladao, a došao je kao poznati i vrsni jedriličar, da bi učestvovao na velikoj regati.

Kada je pak, sudija odlučio da će engleski sud raspravljati o tužbi Korine Larsen protiv njega, njegovi advokati izjavili su da su razočarani odlukom, ali do ovog trenutka nisu se poslužili nikakvim pravnim trikovima da do njega ne dođe. Iako je teško zamisliti da će se bivši kralj i njegova bivša ljubavnica lično susresti na sudu, biće to uzbudljiva tema za sve one koji vole vruće priče s kraljevskih dvora.

