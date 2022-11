PREMINUO GLUMAC KOJI JE OBELEŽIO HARIJA POTERA: Dao ORIGINALNI PEČAT kultnom serijalu, njegov glas će uvek ostati upamćen

Čuveni glumac Lesli Filips preminuo je u 98. godini, javlja "Dejli mejl".

Vest o odlasku glumačke legende donose i brojni svetski portali, poput "Mirora", "Sana", "Jahua".

foto: Zak Hussein / PA Images / Profimedia

Lesli Filips umro je u 99. godini nakon duge borbe sa bolešću, a ostaće upamćen po ulogama u "Carry on", "Ding Dong", "Well", "Hello" i "I Say".

Obeležio je i kultni serijal o najpoznatijem čarobnjaku, Hariju Poteru, tako što je pozajmio glas magičnom šeširu u filmovima "Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets" i "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:49 NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji Pusti brigu otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA