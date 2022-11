SOFIJA JE ZBOG OBRVA DOBIJALA PRETNJE SMRĆU: Zahvaljujući njima je postala SVETSKI POZNATA, a evo zašto ne želi da ih ČUPA! (FOTO)

Poznati model Sofija Hadžipanteli pojavila se na dodeli Glamur nagarada Žene godine u Londonu. Sofija, koju su nekada ismevali zbog njenih obrva, našla se u društvu svetskih zvezda.

Sofija Hadžipanteli pojavila se na događaju u plavoj haljini sastavljenoj od tri celine - svetlucavog materijala, šljokica i tila.

Pokazala je i novu boju kose jer je donedavno bila crnokosa. Do izražaja su došle njene guste obrve koje ona ponosno nosi, a zahvaljujući kojima je 2017. godine postala svetski poznat model.

"Kada su ljudi saznali za mene na društvenim mrežama, počeli su da mi šalju poruka mržnje. Mnogi kažu da sam licemerna jer ne čupam obrve, a očigledno je da se sređujem kao svi ostali. Mi Grci-Kiprani smo jako dlakavi ljudi, sigurna sam da će se mnogi složiti sa mnom. To mi nikada nije smetalo jer moja baka, moje tetke, sve su imale guste obrve i nikada se nisu bojale da budu ono što jesu, bilo da su ih čupale ili ostavile da rastu. Zapravo, za to niko nikad nije previše mario", rekla je Sofija jednom prilikom i priznala da farba svoje obrve koje su prirodno smeđe boje, jer joj se to dopada.

Ona samouvereno hoda ulicom i poruke mržnje, među kojima su bile i pretnje smrću, nisu je baterale da odustane od svog imidža.

Cilj joj je da pokaže ljudima da guste obrve kakve ona ima nisu u raskoraku sa ženskom lepotom.

Ono što je nekome bio razlog (svakako ne opravdan) da Sofiji šalje uvredljive poruke, nju je učinilo svetskim modelom.

