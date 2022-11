KIČIĆ JE BIO STIDLJIV KADA SMO SNIMALI SCENE SE*SA! Lepa glumica progovorila o karijeri: Zbog Bikovića joj je bilo CRNO PRED OČIMA

Ivana Dudić veoma je popularna glumica, a svoju prvu veću ulogu dobila je u seriji "Urgentni centar". Ona se prisetila svog početka, ali i nekih zanimljivih priča iz svoje karijere.

- Ulogu u "Urgentnom centru" pamtiću jer sam u istom kadru igrala sa velikim glumačkim imenima poput Danice maksimović i Katarine Radivojević. Ta uloga je bila traumatična za mene jer je bila prava dramska, a ja sam u to vreme bila još uvek student na Fakultetu dramskih umetnosti - prisetila se Ivana.

foto: Damir Dervišagić

Ivana kaže daje prezadovoljna rekacijom publike ulogom Srne Todorović koju igra u telenoveli "Od jutra, do sutra".

- Telenovele u Srbiji smo podigli na jedan viši nivo jer se sada posvećuje pažnja svemu, i scenariju i glumcima i celoj priči. Latinoamerikanci su postavili temelje tog žanra, ali mi uopšte ne kaskamo za njima. Lepi su komentari i rekacije na moju ulogu i drago mi je zbog toga jer mi je to prva glavna u tom formatu - rekla je Ivana za emisju "Klapa".

Ona kaže da nema problem sa intimnim scenama i otkriva da je njen kolega Gordan Kičić bio stidljiv kada su takve snimali za potrebe serije "Senke nad Balkanom".

- Mogu da otkrijem da je Kičić dosta stidljiv i povučen. Kada smo snimali te eksplicitne scene oboje smo se pitali kao ćemo i šta ćemo, ali bilo nam je lepo. Režiser Dragan Bjelogrlić nas je vodio kroz sve to i to je za mene je bilo čarobno iskustvo snimiti jednu tako veliku i lepu seriju. Trudim se da takvim scenama pristupim veoma profesionalno bez mnogo filozofije. Pre toga sam se za potrebe uloge Sofije Bauman u "Crvenom mesecu" dibidus obnažila. Kada su takve scene opravdane i ako to nije samo skidanje i obnaživanje glumice radi neke intrigantnosti ja sam za to.

foto: Instagram/dudicivana

Glumica je ovom prilikom ispričala i jednu zanimljivu anegdotu, koja je nastala kada je menjala Jelisavetu Orašanin u predstavi "Kad su cvetale tikve".

- Bio je to početak moje profesionalne glumačke karijere kada sam u jednom trenutku uskakala u umesto Jelisavete Orašanin u predstavi "Kad su cvetale tikve". Igrala sam partnerku Milošu Bikoviću i to je bio neki kraći monolog koje ja učim veoma brzo. Međutim, tog dana na sceni meni crno pred očima. Zaboravila sam tekst, počela sam nešto da lupam, smejali su mi se, suflerka viče ali ništa je nisam čula, zujalo mi je u ušima. Miloš mi je tiho govorio: "Ajde, ajde", i na kraju sam se izvukla i izgovorila sve što treba. Tada sam prvi i jedini put u karijeri osetila tremu.

(Kurir.rs/Informer)

