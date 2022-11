DŽULIJA FOKS BILA DOMINO DAMA, A SADA ŠOKIRA! Tvrdi da ne voli S*KS, ako nema KORIST od muškarca: Radije bi uzela SMRTONOSNU DROGU

Glumica i model, Džulija Foks važi za seks bombu koja šeta milijardere, ima burnu prošlost, a svojevremeno je priznala da je postala domino dama na sadomazohističkim zabavama za imućnu klijentelu, da bi sada priznala da ne voli seksualne odnose i da joj to nikako ne prija.

Nije bila ni punoletna kada je počela noći da provodi po njuorškim klubobima, a sa 17 godina se predozirala i jedva preživela. Otvoreno je govorila o prethodnom poslu u seksualnoj industriji koji je radila kao tinejdžerka. Tada je istakla da joj je posao domino dame pomogao da usavrši svoje glumačke veštine, pa retko ko može da joj poveruje u najnovije izjave.

- Seks je za mene uvek bio jednostran, ali mislim da sve žene to mogu da kažu. Dakle, to je kao nešto u smislu 'ako mi ništa ne treba od muškarca, ne vidim smisao'. Ja sam toliko osetljiva na seks. To jednostavno nije uzbudljivo za mene. Mogu bez njega i odlično mi je - rekla je Džulija u podkastu "High Low With EmRata" kod Emili Ratajkovski.

Takođe, glumica je šokirala javnost kada je rekla šta joj je bolja opcija od seksa. Izjavila je da bi radije probala "ajahuasku", biljku koja se koristi u šamanskim ritualima pročišćenja. Ova opasna droga se konzumira na tajnim ritualima u stanovima od koje učesnici povraćaju, a onda padaju u trans i proživljavaju teške halucinacije.

- To je za mene uzbudljivo. Za mene je to kul - rekla je glumica i ostavila sve bez teksta.

