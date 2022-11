TEŠKO POVREĐEN VODITELJ I KOMIČAR DŽEJ LENO: Skup hobi mu skoro došao glave kada je jedan od automobila eksplodirao u garaži

Američki voditelj i komičar Džej Leno zadobio je teže povrede lica i nalazi se u centru za opekotine u Los Anđelesu, javlja američki TMZ.

Naime, Džej je u nedelju popodne bio u svojoj garaži ub Los Anđelesu gde drži svoju veliku kolekciju veoma skupih automobila, kada je jedan od automobila neočekivano eksplodirao.

foto: Profimedia

- Plamen od auta mu je zahvatio levu stranu lica, ali srećom nije mu zahvatio oko ili uvo - rekao je izvor za TMZ.

Ubrzo nakon toga Džej je odveden na odeljenje za opekotine u "Grossman Burn" Centru gde se i dalje nalazi. Još uvek se ne zna njegovo tačno stanje, ali navodno ima malo teže opekotine.

foto: Profimedia

Kako navode američki mediji, Džej je zbog nezgode otkazao sve svoje obveze tokom nedelje.

foto: Profimedia

On je u nedelju trebalo da se pojavi i na konferenciji "The Financial Brand", ali organizatori su rekli da je došlo do "vrlo ozbiljne medicinske situacije" koja ga je sprečila da se pojavi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:10 SEKSOLOG ZAPLAKAO KAD JE VODITELJ SPOMENUO ČIPS SA UKUSOM VAGINE: Šok u emisiji uživo, evo šta se desilo