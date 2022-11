DODELJENE MTV EVROPSKE NAGRADE: Tejlor Svift totalno izdominirala, a ovo su ostali pobednici, neki su baš iznenadili!

Tejlor Svift osvojila je četiri nagrade na dodeli MTV Evropskih muzičkih nagrada, uključujući nagradu za najbolji video za njenu 10-minutnu pesmu "All Too Well".

U spotu za "All Too Well", Svift crpi inspiraciju iz Holivuda 1970-ih i pripoveda o romantičnoj vezi koja se raspada, ostavljajući za sobom samo tugu i sećanja.

Dvostruki dobitnici nagrada bili su Niki Minaž za najbolju pesmu i najbolji hip-hop i francuski DJ i producent Dejvid Geta, koji je osvojio nagradu za najbolju elektroniku i najbolju saradnju.

Britanska pop zvezda Hari Stajls osvojio je nagradu u kategoriji za najbolji nastup, a Tajlanđanka Lalisa Lisa Manoban osvojila je nagradu za najbolji K-pop. Južnokorejski BTS, globalna K-pop senzacija, pobedio je u kategoriji najvećih obožavatelja.

Na dodeli u Dizeldorfu su nastupili ovogodišnji pobednici Evrpovizije, ukrajinski bend Kalush Orchestra, koji je izveo pesmu Stefania u areni obasjanom plavom i žutom ukrajinskom nacionalnom bojom.

Frontmen Kalush Orchestra Oleh Psiuk rekao je pre nastupa kako se nada da će sledeće godine biti prisutno više ukrajinskih bendova.

Voditelji programa bili su Rita Ora i filmski reditelj Taika Waititi, koji su se venčali ove godine.

Lista dobitnika:

Najbolja pjesma

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito Harry Styles – As It Was Jack Harlow – First Class Lizzo – About Damn Time Nicki Minaj – Super Freaky Girl Rosalía – “Despechá”

Najbolji spot

BLACKPINK – Pink Venom Doja Cat – Woman Harry Styles – As It Was Kendrick Lamar – The Heart Part 5 Nicki Minaj – Super Freaky Girl Taylor Swift – All Too Well (10-minutna verzija)

Najbolji izvođač

Adele Beyoncé Harry Styles Nicki Minaj Rosalía Taylor Swift

Najbolji novi izvođač

Baby Keem Dove Cameron Gayle Seventeen Stephen Sanchez Tems

Najbolja saradnja

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – Staying Alive Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song) Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito Tiësto & Ava Max – The Motto

Najbolji nastup uživo

Coldplay Ed Sheeran Harry Styles Kendrick Lamar Lady Gaga The Weeknd

Najbolji pop

Billie Eilish Doja Cat Ed Sheeran Harry Styles Lizzo

Taylor Swift

Najbolji K-pop

BLACKPINK BTS Itzy Lisa Seventeen Twice

Najbolji latino

Anitta Bad Bunny Becky G J Balvin Rosalía Shakira

Najbolja elektronika

Calvin Harris David Guetta DJ Snake Marshmello Swedish House Mafia Tiësto

Najbolji hip hop

Drake Future Jack Harlow Kendrick Lamar Lil Baby Megan Thee Stallion Nicki Minaj

Najbolji rock

Foo Fighters Liam Gallagher Måneskin Muse Red Hot Chili Peppers The Killers

Najbolja alternativa

Gorillaz Imagine Dragons Panic! At The Disco Tame Impala Twenty One Pilots Yungblud

Najbolji R&B

Chlöe Givēon H.E.R. Khalid Summer Walker SZA

Najbolji dugi video

Foo Fighters – Studio 666 Rosalía – Motomami Stormzy – Mel Made Me Do It Taylor Hawkins tribute koncert, Wembley stadion, London Taylor Swift – All Too Well (10-minutna verzija)

Spot "for good"

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby) Kendrick Lamar – The Heart Part 5 Latto –“P*ssy Lizzo – About Damn Time Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras) Stromae – Fils de joie

Najveći fanovi

BLACKPINK BTS Harry Styles Lady Gaga Nicki Minaj Taylor Swift

Najbolji proboj na scenu

Nessa Barrett Seventeen Mae Muller Gayle Shenseea Omar Apollo Wet Leg Muni Long Doechii Saucy Santana Stephen Sanchez JVKE

Najbolji Metaverse nastup

BLACKPINK The Virtual | PUBG BTS | Minecraft Charli XCX | Roblox Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

