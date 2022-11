S MAJKOM SE POMIRILA TEK PRED NJENU SMRT: Porodična TRAGEDIJA slavne glumice! Nedavno progovorila o NEPLODNOSTI, a sad NOVI UDARAC

Dženifer Aniston otkrila je juče na društvenim mrežama da je u 90. godini života preminuo njen otac, glumac Džon Aniston, a glumica se od njega oprostila zajedničkim fotografijama. Glumac je uz ćerku imao i sina Aleksa, kojeg je dobio u braku sa Šeri Runi. Dženiferina majka i Džonova prva supruga, Nensi Dau, umrla je 2016. godine. Neposredno pre smrti, Dženifer se s njom i pomirila, nakon dugih 15 godina zahlađenih odnosa.

Dženifer je tek nedavno skupila hrabrosti da u javnosti progovori o neplodnosti, a sada joj je život zadao još jedan udarac.

I dok je Dženifer s ocem imala sjajan odnos, s majkom gotovo da nije imala nikakav. Sve je počelo još 1999. godine, i to nakon što je Nensi napisala knjigu u kojoj je otkrila sve tajne njihovog nestabilnog odnosa. Pokrenula je tako razdor koji je trajao 15 godina, tokom kojih Dženifer i Nensi nisu progovorile ni reč.

Potez njene majke Dženifer je toliko povredio, da je glumica nije ni pozvala na svoju svadbu s Bredom Pitom 2000. godine.

Aniston je imala teško detinjstvo, većinski zbog ponašanja svoje majke, koja je bila tužna i iscrpljena zbog propalog braka s Dženiferinim ocem. "Bila je od onih žena koje govore da se bolje brinem o sebi, da se malo našminkam...", otkrila je svojevremeno Aniston.

Dugo je trebalo glumici da se od svega oporavi i shvati kako joj je majka htela samo dobro. "Govorila je to jer me je volela. Nije se trudila da bude loša i nije znala koliko će me povrediti, koliko ću novca potrošiti da poništim posledice njenog ponašanja. Učinila je to jer je i sama tako odrasla. Mislim da se držala kako zna i da je radila onako kako joj najbolje ide, borila se finansijski i pokušavala da nastavi bez muža koji više nije bio tu", zaključila je Aniston.

Podsetimo, Nensi Dau bavila se glumom i modelingom. Čak je i glumila u nekoliko TV serija. U odgoju njene ćerke veliku ulogu imalo je zapravo njeno zanimanje. Zbog činjenice da su njenoj majci stalno govorili da mora da izgleda lepše i da uvek mora da bude raspoložena, isto to je i ona pokušala da prenese na Dženifer.

"Stalno me je kritikovala. S obzirom na to da je bila model, bila je prelepa, zanosna. Ja to nisam bila, nikad nisam to bila", rekla je Dženifer.

Nakon rastanka roditelja, Džen je ostala da živi s majkom, ali njihov odnos nije bio savršen, tačnije bio je daleko od toga jer je njena majka Nensi zanemarivala emocije svoje ćerke, što je Džen jako povredilo.

"Jednom sam podigla glas i izvikala se na nju, a ona me je pogledala i prasnula u smeh. Smejala mi se jer sam vrištala na nju. To je bio kao udarac u stomak", priznala je američka glumica.

Nakon smrti majke 2016. godine, Dženifer je, sećajući se svoje majke, priznala da je usprkos tome što je bila stroga, ona za nju zapravo želela samo najbolje.

