BIVŠEG PREVARILA S 20 LJUBAVNIKA, A SAD SE SVA OSUŠILA I IZOPERISALA: Slavna plavuša ZGROZILA pojavom na crvenom tepihu! (FOTO)

Pevačica Rita Ora jedna je od najvećih pop zvezda današnjice, a iako je dugo bila poznata kao žena s prirodnim oblinama i s vrlo burnim ljubavnim životom, otkako se udala za novozelandskog reditelja i oskarovca Taiku Vaititija, u njenom životu se sve promenilo.

Naime, pevačica već mesecima privlači pažnju javnosti drastično mršavijim izgledom, a koji postaje sve ekstremniji. Još letos se hvalila savršenim trbušnjacima, koji su se sada istopili i ustupili mesto samo preteranoj mršavosti zbog koje su fanovi zabrinuti za pevačicu. Međutim, još jedna velika promena u Ritinom fizičkom izgledu dogodila se na njenom licu – koje postaje sve "plastičnije" i izoperisanije.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako stvari stoje, Rita se nedavno podvrgla operaciji preoblikovanja brade i vilice, a postala je i zavisna od hijaluronskih filera. Sada se sa suprugom pojavila na MTV EMAs dodeli nagrada u Nemačkoj i zgranula je javnost zategnutim licem koje jedva da je prepoznatljivo. Rita je izgledala kao da su joj mišići lica sasvim zaleđeni, a mnogi su njen izgled i mimiku uporedili s izgledom Dženet Džekson, kraljicom preteranih plastičnih operacija.

foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Fanovi su za Ritu poprilično zabrinuti i smatraju da njen novopečeni suprug na nju ne deluje dobro. To je zapravo začuđujuće jer su mnogi mislili kako će s rediteljem napokon pronaći unutrašnje zadovoljstvo za kojim je pre toliko tragala.

foto: Profimedia

Rita Ora je naime na glasu kao žena koja voli da flertuje, čak i sa zauzetima, a još se svi sećaju kad su je "razapeli" zbog druženja sa zauzetim MMA borcem Konorom Mekgregorom, s kojim je kasnije nastavila da se zabavlja i u jednom noćnom klubu, dok njegove supruge nije bilo blizu. Takođe, svojevremeno se pričalo kako je na nju ljubomorna i Nikol Kidman zbog supruga Kita Urbana i njihove saradnje u šouu "The Voice Australia".

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, najviše pažnje privukla su njena dva bivša romantična odnosa. Jedna od najpoznatijih Ritinih veza bila je svakako ona s Robom Kardašijanom. Rita i brat popularnih Kardašijanki imali su gadan raskid. Rob je javno rekao da ga je Rita prevarila s više od 20 muškaraca i da je to presudilo njihovoj ljubavi nakon samo nekoliko meseci.

foto: Profimedia

Uz to, u septembru se otkrilo kako letuje, putuje i živi odvojeno od Taika Vaititija, pod izgovorom da želi da je se on zaželi kada je nema. Mnogi zbog toga sumnjanju kako u svežem braku ovog para sve ne funkcioniše najbolje, ali najbolje će vreme pokazati šta je istina. Ono što zasad sigurno znamo je to da je Rita neprepoznatljiva, a to se mnogima ne sviđa.

