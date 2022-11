OVAKVE LEGENDE I GRADSKI MANGUPI NIKAD VIŠE ZAJEDNO! Evo kako je nastala nezvanična himna BEOGRADA i gde su SVE snimali (VIDEO)

Nema sumnje da nema Beograđanina koji ne voli legendarnu pesmu "Beograd", koju je 1994. godine snimila grupa istaknutih glumaca i pevača.

O tome kako je bilo teško okupiti velikane i za svega jedan snimiti ambiciozan spot, ali i o tome kako je izgledalo snimanje tonskog zapisa legendarne numere, svedoči tekst iz TV Novosti, koji prenosimo u celosti:

foto: Printscreen/Youtube

Beograd, Ulica kneza Miloša, vreme popodnevnog saobraćajnog špica. Kolone automobila stoje zbog štraka radnika jedne velike fabrike. Tu je i milicija... Iznenada, iz jednog kombija izlaze sedmorica ljudi u mantilima. Vozači i prolaznici u njima prepoznaju popularne pevače i glumce. To su Bora Đorđević, Dragan Nikolić, Dušan Prelević, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Vlada (Marković) i Bajka (Dragutin Balaban).

Sa njima je bila TV ekipa, predvođena rediteljem Acom Boškovićem. Vozači, štrajkači i prolaznici prestali su da se ljute i počeli da dobacuju razne šale i dosetke. Da li je to moguće? Naravno: to je Beograd!

Otkud ova grupa popularnih lica na okupu? Snimali su muzički spot pesme "Beograd", za koju je muziku napisao Vlada Marković, tekst Petar Lazić, a aranžman Sloba Marković. Izvođače su odmah krstili "sedmorica veličanstvenih", a tokom snimanja na krovu zgrade CK na Novom Beogradu, sami su sebi prilepili funkcije "sedam sekretara SKOJ-a"... Pesma je nastala sa željom da bude poklon glavnom gradu, koji će u ljudima ponovo izazvati nekadašnji pozitivni naboj. Pesma je prvi put promovisana na dodeli Oktobarskih nagrada u Skupštini grada. Grad je i finansijski pomogao da se ceo projekat ostvari onako kako su autori zamislili.

foto: Printscreen/Youtube

- Mislim da je krajnje vreme bilo da Beograd ponovo dobije jednu lepu pesmu - kaže Vlada Marković - jer posle "April u Beogradu" gotovo da nije bilo ni jedne pesme o ovom gradu. Svi mi, koji smo se okupili na projektu, radili smo na drugarskoj osnovi, niko nije dobio honorar. Mislim da smo uspeli da napravimo uspešnu mešavinu lirskog i patriotskog i tako dobijemo svečani, himnični zvuk.

Sedmoricu veličanstvenih nije bilo lako okupiti za snimanje. Reditelj Aca Bošković prihvatio se posla da prikupi "vreću buva".

- To je bilo ravno samoubistvu, jer oni, sva sedmorica, rade svoje poslove - pevaju, glume, Gaga Nikolić snima film u Bugarskoj... Jedva sam ih sakupio i to samo na jedan dan. Pa i tog jednog dana imao sam muke da ih zadržim. Za samo jedan dan morali smo da snimimo sve kadrove na karakterističnim mestima u gradu, koja dočaravaju širinu i toplini Beograda. Sedmorica izvođača takođe su na neki način simbol ovog grada: iako su pripadnici različitih generacija, oni imaju mnogo ljubavi prema njemu, uvek mu se rado vraćaju, uvek su spremni za razne dosetke i duhovitosti.

Od Bajke smo saznali i kako je reagovao reditelj kada je prvi put čuo pesmu "Beograd".

foto: Printscreen/Youtube

- Aca je čovek pun energije, pa je skočio i rekao: "Ovo ću ja da režiram, ne dam nikome"! Odmah je "video" pesmu i napisao odličan scenario. Tako se u po jednom kadru pojavljuju Dušan Kovačević u radničkom odelu kako na "Ateljeu 212" ispisuje firmu, Bata Stojković i Bora Todorović piju rakijicu u dvorištu, Bogdan Tirnanić kao kolporter koji noću prodaje novine - istina, stare. Prolaznici su svejedno prilazili i zaista kupovali: znali su da je sve to igra, ali su hteli da se i sami poigraju... Na Kalemegdanu je noću snimljena filharmonija mladih "Borislav Pašćan", čiji članovi imaju najmanje dvanaest, a najviše dvadeset godina. Zidine su bile divno osvetljene, bilo je i vatrometa...

U svakom slučaju bilo je to prijatno druženje izvođača i ekipe sa Beogradom i Beograđanima. Sve je to zabeleženo okom kamere direktora fotografije Milorada Glušice i Borisa Vukasovića. Tonski snimak sačinjen je u studiju 6 Radio-Beograda sa snimateljem Zoranom Marićem. A kada je razgovor došao do tonskog snimanja, kao pravi junak iz filma nametnuo se Dragan Nikolić, poznat po divnom falširanju:

foto: Printscreen/Youtube

- Kada je ušao u tonski studio, Gaga je prvo kazao: "Komotno sam ja ovo mogao sam da otpevam, niste morali da angažujete ostale" - priseća se Bajka. - A kad je trebalo da otpeva refren, zamolio je Vladu da mu diriguje. Onda je Prele priskočio u pomoć pa mu je prosto ušao u uvo i unapred mu pevao svaki stih. Zna on tekst, ali ga ritam malo zeza! Pre neki dan sedeo je sa LJubišom Bačićem u kafani i kazao: "Hajde da malo pevam, molim te. Ti imaš glas, a ja dušu". I pevali su na francuskom. Al' je falširao!

Tokom snimanja, Beograd su "napadali" sa svih strana: sa zemlje, iz vazduha, sa vode. Reditelj je slikao Beograd iz helikoptera i danju i noću, ali je, kaže, tog dana bila restrikcija struje, pa je glavni grad bio mali poput Rume. A tokom snimanja na brodu, sedmorica veličanstvenih smislili su i sopstvenu koreografiju i njome iznenadili reditelja: u refrenu, na reči "košava duva", svi su popadali po podu, tako da je kadar iznenada ostao prazan! Takvih dosetki je tokom tog jednog dana snimanja bilo bezbroj, pošto se radi o ljudima koji se dobro poznaju, koji su tipični predstavnici rokerskog Beograda koji je otvoren za sve ljude koji prihvate Beograd kao svoj grad.

Jednostavno: to je optimistička priča, rađena sa mnogo ljubavi i dobrih namera. Kako će publika prihvatiti pesmu i koliko dugo će se spot vrteti na TV programima, više ne zavisi od njih.

