UŠAO JE ZA MNOM U KUPATILO I OSETIO NEPRIJATAN MIRIS: Pevačica se muvala s NAJS*KSI GLUMCEM, pa se neviđeno IZBLAMIRALA!

Džejna Kramer tvrdi da je upropastila šansu s Krisom Evansom nakon "sramotnog" incidenta u kupatilu. Zvezda serije "One Tree Hill" otkrila je da su ona i nedavno proglašen "najseksi muškarac na svetu", prema magazinu People, bili na nekoliko sastanaka pre više od deset godina, ali sve je propalo zbog špargle koju je pojela, a zbog koje je njen urin imao neprijatan miris, piše Page Six.

- Još uvek se osećam pomalo poniženo... Ovo je tako neprijatno - rekla je 38-godišnja pevačica u najnovijoj epizodi podkasta "Whine Down".

Prema njenim rečima, zvezda filmova o Kapetanu Americi pozvao ju je u svoj dom u Kaliforniji da "prespava kod njega dok su njegovi prijatelji iz Bostona u gradu".

- Te večeri sam večerala šparglu i otišla u kupatilo da piškim, a on je odmah krenuo za mnom - rekla je i dodala da je otišla da spava pre Evansa. Naglasila je da joj je to poslednja interakcija s njim koje se seća. Usledio je sramotan odlazak kući zbog intenzivnog neprijatnog mirisa mokraće koji uzrokuje špargla, a koji je on, čini se, osetio u kupatilu.

Iako Kramer kaže da se nisu smuvali te večeri, otkrila je da se glumac, koji je sada s glumicom Albom Baptistom, "sjajno ljubi" i da je "super seksi". Uprkos "ponižavajućem" trenutku, Kramer je uletela u Evansov inboks nakon što je čula da traži ljubav. Iako nije otkrila da li joj je glumačka zvezda odgovorila, postoji šansa da je Evans možda već tada bio s Baptistom. Prošle nedelje je otkriveno da je par u vezi više od godinu dana, a prema magazinu People, veza je ozbiljna.

- Oni su zaljubljeni, a Kris nikad nije bio srećniji - rekao je insajder za novine i dodao da je njegova porodica i prijatelji obožavaju.

Inače, Kramer je poznata po tome da u svom podkastu iznosi sve detalje svog ljubavnog života. Prošle nedelje je potvrdila da je bivši suprug Majk Kosin, s kojim je bila u braku od 2015. do 2021, godinama nije oralno zadovoljio.

- Moj bivši muž, treći bivši muž, nije to uopšte radio sve do izlaska s odvikavanja - našalila se ona govoreći o oralnom seksu.

