SLAVNI GLUMAC OPTUŽEN ZA JOŠ 7 S*KSUALNIH NAPADA NA JEDNU OSOBU: Isplivali detalji zločina i prikupljeni novi dokazi o SILOVANJU

Kevin Spejsi je optužen za još sedam seksualnih delikata u Velikoj Britaniji, gde se već bori protiv niza sličnih optužbi, objavili su tužioci u sredu.

Rouzmeri Ensli, šefica Posebnog odeljenja za zločine Službe krivičnog gonjenja (CPS), rekla je da se njeno odeljenje složilo sa dodatnim optužbama "za niz seksualnih napada protiv jednog muškarca između 2001. i 2004. godine".

foto: WIktor Szymanowicz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nove optužbe uključuju po tri za nepristojan napad i seksualni napad, kao i jednu za navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka i druge za nepristojan i seksualni napad. CPS nije dao više informacija, pozivajući se na stroga pravila Velike Britanije koja zabranjuju informacije koje bi "na bilo koji način mogle da dovedu u pitanje ovaj postupak".

Spejsi (63) se već suočava sa pet optužnica podignutih u maju zbog optužbi između 2005. i 2013. godine, uključujući periode kada je bio umetnički direktor londonskog 200-godišnjeg pozorišta Old Vik.

foto: Thomas Krych/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pored četiri tačke za seksualni napad dodirivanjem, te optužbe su uključivale i ozbiljniju optužbu za navođenje osobe da se uključi u penetrativnu seksualnu aktivnost bez pristanka. Oskarom nagrađena zvezda "Kuće od karata" izjasnio se da nije kriv u junu, a njegov advokat je rekao da je "snažno" negirao te optužbe piše Njujork Post.

Britanski tužioci rekli su da su nove optužbe usledile nakon "pregleda dokaza koje je prikupila Metropolitan policija u svojoj istrazi“ o glumcu, koji je dugo poricao niz pritužbi.

foto: CHRIS DELMAS / AFP / Profimedia, Profimedia

Prošlog meseca, porota saveznog suda na Menhetnu ga je oslobodila u tužbi u kojoj se navodi da je seksualno zlostavljao tada 14-godišnjeg glumca Entonija Repa 1986. godine.

On je oprvi progovorio o glumčevom zlostavljanju, da bi to pokrenulo čitavu lavinu optužbi protiv Spejsija, a on je baš tada rešio da prizna svoju seksualnu orijentaciju, odnosno priznao je da je gej što je mnoge razljutilo. Naime, mnogi su tvrdili da je Spejsi to uradio da bi skrenuo pažnju sa ozbiljnih optužbi za silovanje.

foto: Profimedia

Spejsijev branilac u Britaniji, Patrik Gibs, nije odmah odgovorio na imejl u kome je tražio komentar o najnovijim optužbama.

Posle silnih optužbi, Spejsi je postao nepoželjan u Holivudu, a njegova karijera je gotovo nepostojeća. Za poslednje što smo čuli je film naših komšija o Tuđmanu gde je Kevin Spejsi glumio upravo Franju Tuđmana i to na engleskom jeziku.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:52 EKSKLUZIVNO! Holivudski glumac u PULSU SRBIJE! Pričao o Srbiji, humanosti i svojoj želji: Nadam se da ću snimati film sa NJIM!