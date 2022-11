PRED NJIM LEPOTICE PADAJU NA KOLENA, ŠUŠKA SE DA JE TO ZBOG OBDARENOSTI: Kažu da je to njegova tajna, a pominje se i OVO!

Mnogi se pitaju kako mladi američki komičar Pit Dejvidson uspeva da zavede najpoznatije holivudske lepotice, a tim se pitanjem pozabavila i Džudi Džejms, stručnjak za govor tela.

Ona smatra kako njegova sreća sa ženama proizlazi iz njegove sposobnosti što može da se smeje sam sebi, a to je velika retkost u industriji kojom uglavnom dominira veliki ego.

foto: Profimedia

Naime, 28-godišnji Pit je nedavno, navodno, zapeo za oko manekenki Emili Ratajkovski, a koja je samo jedna od mnogih lepotica koje su se zainteresovale za komičara. Navodno, oni su trenutno u vezi, ali potvde nema za sad.

Džejms je dalje nastavila kako je ženama izrazito privlačno otkriće njegove bivše verenice, pevačice Ariane Grande, da je komičar poprilično "obdaren", ali ipak to ne objašnjava njegovu fatalnu privlačnost koju mnoge osećaju prema njemu.

foto: Profimedia

Pete je kratko bio u vezi i sa rijaliti zvezdom Kim Kardašijan, a izlazio je i s glumicama Kejt Bekinsejl i Fibi Dajnevor i bio veren sa već pomenutom Arianom Grande.

foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Džejms je objasnila da su njegov humor, istorija veza i spremnost da prepusti kontrolu kada je reč o ljubavnom životu vrlo privlačni ženama, a posebno onima koje su tek izašle iz ozbiljne veze.

- U svetu prepunom kontrolirajućih bivših, on je terapija za žene. Što je žena lepša, to je sklonija da privuče arogantnoga narcisa. Pit izgleda kao suprotnost tome, što bi moglo biti pravo osveženje, rekla je stručnjakinja.

Njegov posao takođe verovatno doprinosi njegovom uspehu sa ženama, kaže Džejms, jer time stvara "alfa vibraciju" u svetu u kom se slavne osobe često shvataju "malo preozbiljno".

- Šale mogu biti snažne koliko i mišići kojima nekoga možeš srušiti, a njegov humor može biti izrazito atraktivan, nastavila je.

Mnogi se sećaju da je Pit slavno reagovao humorom na pretnje bivšeg supruga svoje bivše cure, Kanjea Vesta, tokom svoje devetomesečne veze sa Kim Kardašijan.

foto: Profimedia

- Način na koji njegove veze traju mesecima, a ne godinama, ali bez ikakvih bolnih završetaka koji lome ego, mogao bi ga učiniti savršenom "zabavnom i divljom" terapijom za svaku ženu koja prolazi kroz bolan raskid. Njegovi spojevi izgledaju kao da vas vraćaju u tinejdžerske godine kada ste izlazili, pojasnila je.

Osim toga, izlazak s muškarcem koji je pre bio u vezi s poznatom rijaliti zvezdom, pop zvezdom ili uspešnom glumicom verovatno će samo povećati njegovu poželjnost.

Grande je jednom pisala na Tviteru kako je Pit obdaren zbog čega ga je Kim Kardašijan "progonila", kako je i sama jednom priznala.

Njegov humor bez ograničenja takođe je danas u trendu. Zbijao je šale o svemu - od Epštajna do AIDS-a, ali najčešća meta njegovog humora je - upravo on sam.

foto: Profimedia

Takođe je otvoren o svojim mentalnim problemima. Godinama se nosio s depresijom i anksioznošću, a 2017. je otkrio da mu je dijagnostikovan granični poremećaj osobnosti.

Ratajkovski je ranije priznala kako je ranjivost njegova najšarmantnija osobina i kako se uverila da je i sam komičar izrazito šarmantan, nakon što je s njim radila na šou "Saturday Night Live" 2021. godine.

- Pre svega, on je profesionalac. To bi trebalo da znate o Pitu. On ima visinu. Očito ga žene smatraju vrlo privlačnim. Muškarcima nije jasno zašto, ali ja mislim da je on jako šarmantan. Ranjiv je. Divan je. Njegov lak za nokte je sjajan. Dobro izgleda - pohvalila ga je zgodna manekenka.

foto: AKM Images / Backgrid USA / Profimedia

Izvor je takođe dodao da je njegov humor veliki plus manekenki, otkrivši da je često zasmejava. A što se tiče nje, Pit je, kako se priča, oduševljen činjenicom koliko je ona inteligentna.

- Kada vidite slike Pita s nekom ženom, obično žene podstiču sve seksualne signale, dok on samo sedi i izgleda zahvalan za sve poljupce i zagrljaje, rekla je Džejms zaključivši kako je to prava terapija za žene.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:49 NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji Pusti brigu otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA