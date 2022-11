PROGOVORILA ĆERKA DŽONIJA DEPA PRVI PUT NAKON SUĐENJA DECENIJE: Lili Rouz otkrila zašto je ĆUTALA dok je njen otac RATOVAO s Amber

Lili Rouz Dep objasnila je zašto je odlučila da ćuti tokom suđenja za klevetu u kom su akteri bili njen otac Džoni Dep i njegova bivša supruga Amber Herd. U iskrenom intervjuu za Elle, glumica u usponu je objasnila zašto je odlučila da se kloni čitave drame i ne komentariše javno slučaj svog oca.

"Kad se radi o nečemu što je tako privatno i tako lično da odjednom postane ne baš tako lično... Osećam da imam pravo na svoj tajni vrt misli", rekla je manekenka i glumica, koja bi trebala da glumi u nadolazećoj HBO-ovoj seriji "The Idol".

23-godišnja devojka izjavila je da je njena želja da ljudi sude o njoj prema njenim zaslugama, a ne prema muškarcima u njenom životu - bilo da se radi o njenom slavnom ocu ili momcima.

"Takođe smatram da nisam ovde da bih odgovarala za bilo koga i osećam da su tokom većeg dela moje karijere ljudi zaista želeli da me definišu prema muškarcima u mom životu, bilo da se radilo o članovima moje porodice ili momcima s kojima sam bila, šta god. Stvarno sam spremna da me prosuđuju zbog stvari za koje sam sama zaslužna", rekla je mlada zvezda.

Njen otac, Džoni Dep, počeo je da se zabavlja s Amber Herd nakon što je objavio da se rastaje od Lili Rouzine majke, Vanese Paradi, u junu 2012, nakon što su bili zajedno više od 14 godina. U vezi s Herd bio je samo oko godinu i po dana, a završila se tako što je glumica podnela zahtev za razvod u maju 2016. godine. Tada je zatražila da se njemu uvede i privremena zabrana prilaska, navodeći da ju je on verbalno i psihički zlostavljao tokom cele veze, i to dok je bio pod uticajem droga ili alkohola.

Nakon što su Dep i njegovi advokati negirali Herdine optužbe o zlostavljanju, postignuta je nagodba i razvod je finalizovan u januaru 2017. Takođe je odbačena zabrana prilaska, a bivši par je dao zajedničku izjavu u kojoj su naveli da je "njihova veza bila intenzivno strastvena i ponekad nestabilna, ali je uvek bilo ljubavi".

Gotovo dve godine kasnije, Herd je napisala tekst za Washington Post pod naslovom "Amber Herd: Govorila sam protiv seksualnog nasilja - i suočila se s gnevom naše kulture. To se mora promeniti". U članku je progovorila o porodičnom nasilju i iako nikada nije imenovala Depa, taj članak je naštetio njegovoj reputaciji i karijeri, te ju je zbog njega tužio za klevetu i zatražio 50 miliona dolara odštete. Herd je zatim podnela protivtužbu i zatražila odštetu od 100 miliona dolara.

Tada je započelo jedno od najpoznatijih suđenja, koje je trajalo od aprila do juna, a Herd je proglašena krivom za sve tri tačke optužnice za klevetu. Dep je dobio 10 miliona dolara odštete i pet miliona dolara kaznene odštete od Herd, iako je sud smanjio kaznenu odštetu na 350.000 dolara zbog ograničenja nametnutog državnim zakonom Virdžinije.

Takođe je donesena presuda da je Depov bivši advokat Adam Voldman oklevetao Herd, lažno navodeći da su ona i njeni prijatelji "ovršili" Depov penthaus kao deo prevare i Herd je dodeljeno dva miliona dolara odštete, ali nije dobila i kaznenu odštetu.

Dokazi predstavljeni tokom suđenja, koji su dospeli na naslovnice širom sveta, pokazali su da su Herd i Lili Rouz izgleda bile bliske. Njenu odluku da ne komentariše njihovo suđenje mnogi su kritikovali na društvenim mrežama, ali u njenu odbranu su tada stali i brojni obožavatelji.

U najnovijem intervjuu Lili Rouz se pak dotakla svog detinjstva i otkrila kako su je odgajali otac i majka superzvezde.

"Znam da moje detinjstvo nije izgledalo kao svačije detinjstvo i da je to vrlo posebna stvar s kojom se treba nositi, ali to je takođe jedina stvar koju znam. Moji roditelji su štitili mog brata Džeka i mene od svega toga koliko god je to bilo moguće. Odgojena sam na način koji me naučio da je privatnost nešto što je jako važno zaštititi", priznala je.

Imala je poruku i za kritičare koji su tvrdili da je njena karijera Delimično proizvod nepotizma.

"Ljudi će imati unapred stvorena mišljenja o vama ili o tome kako ste tamo dospeli, a ja definitivno mogu reći da vam ništa neće doneti ulogu osim ako ste vi prava osoba za tu ulogu. Ljudima na internetu više je stalo do toga da znaju ko je vaša porodica nego do toga da znaju ko vas je odabrao za neki posao. Možda ste prošli kroz vrata, ali i dalje ste još uvek samo prošli kroz ta vrata. Postoji još puno posla koji dolazi nakon toga", pokušala je da objasni svoj stav Lili Rouz.

