SLAVNI GLUMAC OTKRIO ISTINU O SVAĐI S HOLIVUDSKOM MILJENICOM! Iza kulisa se odvijala DRAMA: Svi znaju da ona nije dobra osoba!

Nik Nolti progovorio je iskreno o svađi s Džulijom Roberts iz 1994. godine i otkrio istinu o tome šta se tada događalo.

Godinama se Holivudom priča kako se Džulija Roberts i Nik Nolti nisu baš najbolje slagali tokom snimanja filma "Volim nevolje" 1994. godine, što je na kraju rezultiralo pravom dramom iza kulisa.

Dvoje glavnih glumaca otprilike je dovršilo polovinu filma, koji je režirao Čarls Šajer, kada je Džulija opisala Nika kao potpuno odvratnog u intervjuu za The New York Times, a sada, gotovo 30 godina kasnije, on je progovorio o napetosti između njih i otkrio u kakvom su odnosu danas.

"Od trenutka kada sam ga upoznala na neki način smo jedno drugome zadavali muke i, naravno, idemo jedno drugome na živce. Iako može biti potpuno šarmantan i jako drag, on je takođe potpuno odvratan. Mrzeće me što to govorim, ali čini se da daje sve od sebe da odbije ljude od sebe. On je faca", izjavila je bila Džulija kada su je pitali o Nikovoj reputaciji grubog muškarca koja ga je pratila.

Nakon što je saznao za tvrdnje svoje koleginice, Nik joj je uzvratio tokom intervjua za LA Times: "Nije lepo nekoga nazivati ​​odvratnim. Ali ona nije dobra osoba. Svi to znaju", izjavio je tada.

Trideset godina kasnije glumac, koji je bio tri puta nominovan za Oskara, prisetio se svoje navodne svađe iza scene s Džulijom dok je promovisao svoj novi film "Rittenhouse Square".

Na pitanje da li se ikada obratio Džuliji nakon završetka snimanja filma, Nik je odgovorio da nije, ali i da danas nema više svađe među njima i da je ratna sekira zakopana.

"Mislim, bilo je apsurdno to kroz što smo prošli. Delimično je to bila moja krivica, a malo i njena. Džulija se udala na početku tog filma i to je bila jedna od onih stvari kojima sam jednostavno pogrešno pristupio", ispričao je Nik.

Džulia se, naime, upravo tada bila udala za muzičara Lajlija Loveta, a brak im se na kraju završio razvodom 1995. godine.

Film "Volim nevolje" kritičari su ocenili lošim ocenama, a konačno razočaranje doživeo je i na bioskopskim blagajnama, zaradivši samo 61,9 miliona dolara širom sveta, dok je budžet njegovog snimanja iznosio 45 miliona dolara.

