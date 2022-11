MLADI GLUMAC SAOPŠTIO DA SE POVLAČI IZ POSLA: Pred kamerama saznao kako će mu se ZAVRŠITI ŽIVOT, pa doneo RADIKALNU ODLUKU!

Glumac Kris Hemsvort najavio je da će uzeti pauzu od glume nakon što je došao do šokantnog zdravstvenog otkrića tokom snimanja svoje serije "Limitless".

Hemsvort je tokom snimanja jedne epizode serije "Limitless" saznao je da zbog kombinacije gena ima skoro 10 puta veću šansu da dobije Alchajmerovu bolest, a sada je najavio pauzu od glume. U poslednjoj epizodi serije, Hemsvort se bavio brigom o kraju života i suočavanjem sa smrću, što je uključivalo intervjue s ljudima koji rade na palijativnoj nezi. Objasnio je da ga je snimanje serije podstaklo da želi više vremena da provodi sa svojom porodicom.

"To je stvarno pokrenulo nešto u meni da poželim da uzmem malo slobodnog vremena. A otkad smo završili sa snimanjem, dovršavam stvari za koje sam već bio ugovoren. Sada, kada završim ovu turneju ove nedelje, idem kući i imaću mnogo slobodnog vremena. Biću s decom i sa svojom ženom", rekao je.

Podsetimo, zvezda "Thora" u jednoj epizodi serije "Limitless", koja ga prikazuje kako istražuje načine produžavanja života i borbe protiv starenja, saznala je da ima dve kopije gena APOE4, po jednu od svakog od svojih roditelja, što znači da ima povećanu predispoziciju za razvoj Alchajmerove bolesti.

"Uzeli su sve moje krvne nalaze i napravili gomilu testova, a plan je bio da mi pred kamerom kažu sve rezultate i onda razgovaraju o tome kako mogu da poboljšam stvari", rekao je Hemsvort za Vanity Fair.

"Piter Atija, koji je doktor za dugovečnost u toj epizodi i koji nadgleda veliki deo serije, nazvao je kreatora Derena i rekao: 'Ne želim to da mu kažem pred kamerama. Moramo da obavimo vanredni razgovor i vidimo da li on uopšte želi da ovo bude u seriji.' Bilo je prilično šokantno jer me nazvao i rekao mi", ispričao je glumac.

Nakon što je saznao vest, Hemsvort je rekao da je imao gomilu pitanja, a kasnije je dodao da zapravo nije znao šta da misli, te da se pitao treba li da se brine. Takođe je rekao da je serija tada "postala još relevantnija i važnija za njega, čak i dirljivija nego što je ikad mislio da će biti", dodajući da APOE4 nije preddeterministički gen, ali je jaka indikacija.

"Pre deset godina mislim da se to više smatralo determinantom", rekao je slavni glumac. Nova informacija, za koju je Hemsvort rekao da čini "osam do 10 puta veću verovatnoću" da će na kraju razviti Alchajmerovu bolest, prirodno ga je navela da razmisli o smrti i sopstvenoj smrtnosti.

U seriji Hemsvort je kroz niz izazova istraživao granice svog tela i uma, što je uključivalo ronjenje u hladnoj arktičkoj vodi, preživljavanje u divljini bez pomoći karte i GPS-a i penjanje po užetu na visini od 30 metara. "Limitless" ima šest epizoda, u kojima je glumac pomerao svoje granice kroz šest smrtonosnih testova nastojeći da otkrije kako živeti dugo i zdravo.

