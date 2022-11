PROGOVORIO GLAVNI AKTER AFERE "SISANJE NOŽNIH PRSTIJU": Kraljevski LJUBAVNIK ćutao 30 godina, a sad je otkrio SVE DETALJE skandala

Zamislite salon u Balmoralu. U njega upada zbunjeni princ Endru, koji svojoj majci, kraljici Elizabeti dolazi da saopšti da je njegova otuđena supruga Sara Ferguson fotografisana u Sen Tropeu kako "radi nešto nepojmljivo" sa svojim finansijskim savetnikom, američkim finansijerom Džonom Brajanom.

Kraljica insistira da ne želi da zna detalje, ali Endrua to ne sprečava i uzvikuje: "Sisao je Sarine nožne prste, mamice! Možeš li to da zamisliš? Pravo pravcato stopalo. Ako je već bio tako gladan, mogao je samo da naruči sendvič." Kraljica na to šaljivo odgovara: "Ili neki taban."

Reč je o sceni iz poslednje sezone serije "Kruna", kojoj je očito namera bila da zagolica maštu gledalaca i zabavi ih. Međutim, jedan čovek se nije smejao. Pogađate - Džon Brajan.

On se našao u središtu skandala radnog naziva "sisanje nožnih prstiju" iz 1992. i o epizodi "Krune" ima da kaže samo dve reči - "totalna izmišljotina".

"Imam smisla za humor, ali ovo se temelji na laži. A ove laži sežu tri decenije unazad", rekao je Brajan, prenosi Daily Mail.

On je nakon 30 godina zaista odlučio da prekine ćutanje, te je progovorio o spornom incidentu, pritom iskritikovavši i popularnu seriju zbog netačnih informacija koje je plasirala javnosti.

"Naravno da se to nije dogodilo na takav način", rekao je za Daily Mail pritom kolutajući očima. "Telefon ne prestaje da mi zvoni i prijatelji me stalno zovu da mi kažu da sam u ‘Kruni‘. Na neki čudan način, velika mi je čast da budem deo te serije. Ali ako se vratite 30 godina unazad, sve što su prikazali temelji se na lažima. To je bilo puno ozbiljnije. Tu su počele sve te laži. Ne želim zauvek da budem poznat kao ‘Fergin teksaški finansijski savetnik koji joj sisa nožne prste‘. Za početak, ja sam iz Njujorka", rekao je Brajan.

Sporne fotografije snimljene su u avgustu 1992, u vili na jugu Francuske koja im je nudila privatnost, ali očito ne dovoljnu. Nastale su nekoliko meseci nakon što se vojvotkinja od Jorka zvanično rastala od princa Endrua.

Multimilioner i poslovni čovek, Brajan, upoznao je Fergi preko zajedničkih prijatelja u Londonu, a tvrdi da je privlačnost bila trenutna i obostrana.

"Voleo sam je tada, a obožavam je i sada. Bili smo u privatnoj vili okruženoj sa 7 hektara zemlje koja nam je osiguravala totalnu privatnost. Devojčice, princeze Beatris i Eugenija bile su male, imale su samo četiri i dve godine. Bili smo napolju na bazenu i ja sam s devojčicama vežbao plivanje. Da, Sara je bila u toplesu, ali radilo se o jugu Francuske, zaboga. I bili smo sami - ili smo barem tako mislili. Bili smo s decom i super se zabavljali. Nekada smo igrali zabavne igre, a tog dana smo se igrali Pepeljuge. Rekao sam: ‘Vidite, idemo da poljubimo mamine nožne prste.‘ To je bio deo igre. Ja sam to prvi uradio, a onda je, ako se dobro sećam, jedna od devojaka, verovatno Beatris, uradila istu stvar. Bilo je to potpuno nevino, predivan porodični trenutak ljubavi", otkrio je Brajan detalje 30-godišnje čuvane tajne.

Međutim, oko sokolovo paparaca uhvatilo je taj trenutak i zabeležilo ga kroz grmlje, a sve ostalo je istorija.

Fotografije koje su procurile pokrenule su globalni rat nadmetanja među medijima, a pravo objavljivanja istih navodno su kupile nacionalne britanske novine za 8 miliona funti.

"Otišao sam na Visok sud kako bih pokušao da zaustavim objavljivanje, ali sam izgubio tu bitku. Tada je počela noćna mora", rekao je Brajan.

Kada su se sporne fotografije pojavile, Brajan je rekao da mu je isprva bilo laknulo što fotografije nisu bile i gore.

"Kad sam saznao da one postoje i da se vodi rat u kojem se nadmeću ko će da ih otkupi, bojao sam se da neko nije stavio kamere i u kuću. Razmišljao sam o tome šta smo, za ime Božje, mogli da uradimo pa da vredi čak 8 miliona funti? Zadnje o čemu sam razmišljao bila je ta igra Pepeljuge na bazenu s Beatris i Eugenijom. Kad su se fotografije pojavile, bio sam u Londonu, a Sara je bila u Balmoralu s devojčicama i njihovim ocem. Moj asistent je otišao da kupi novine, a prva reakcija kad sam ih video, bio je osećaj olakšanja. Pomislio sam - vau, to su baš lepe fotografije. A onda sam počeo da čitam priču i shvatio da je to uvrnuta, bolesna, izmišljena priča. Seksualizovali su nešto tako nevino. To je bilo najodvratnije od svega", rekao je Brajan, koji je očito još uvek ljut na kraljevsku porodicu jer nije podržala njegov pravni zahtev za uklanjanje fotografija.

"Sara je u palati bila dočekana na nož. Njen razvod od princa Endrua objavljen je te godine u martu. Po mom mišljenju, zahtev za zabranu objavljivanja tih fotografija nije prošao na Visokom sudu zbog nedostatka podrške Bakingemske palate. Oni su trebali da obave svoj posao i trebali su da podrže ono što je bilo ispravno, a to je da podrže Saru. U svetu britanskog zakona, ćutanje kraljevske porodice bila je glasna poruka da je njima zapravo u redu da se te fotografije objave", govori Brajan.

Smatra da je to za njegovu tadašnju ljubavnicu bilo poražavajuće. "Sara je podnela snažno i brutalno uništenje zato što je izneverila kraljicu", tvrdi.

Osramoćena vojvotkinja nakon tog skandala je odmah napustila Balmoral i vratila se u Sari. Princ Filip navodno je bio toliko besan na nju da je odbio da joj dopusti da učestvuje na budućim kraljevskim događajima. Ona i Endru zvanično su se razveli 1996. godine, a ona je ostala bez kraljevske titule.

Sara Ferguson i Džon Brajan nastavili su svoju vezu i u naredne četiri godine, a živeli su u svojoj iznajmljenoj kućici koju su plaćali 4.000 funti mesečno na imanju Ventvort u Sariju, dok su takođe imali i penthaus stan u Londonu. Brajan je svojoj devojci čak nežno tepao "Linki", što je bilo skraćeno od Dar-linki.

Ipak, incident sa sisanjem nožnih prstiju toliko ih je potresao da su se trudili da ih više ne fotografišu zajedno, a nisu čak ni dozvolili da iko izvan njihovog najbližeg kruga zna da su u vezi.

"Većinu vremena ostajali bismo kod kuće. Imali smo 16 kraljevskih pripadnika obezbeđenja - po četvoro ih je radilo u smenama od osam sati, dakle svaki dan ih je radilo 12, a četvoro ih je uvek bilo u stanju pripravnosti. Bili su tu kako bi zaštitili kraljičine unuke. Bili su uvek s nama, pa su već postali deo porodice", objasnio je Brajan.

Otkrio je i da je princ Endru održao s njim "tajne krizne razgovore" nakon njegovog katastrofalnog intervjua u kojem se govorilo o povezanosti vojvode s pedofilom Džefrijem Epstajnom. Brajan je vojvodi dao "iskren savet" u novembru 2019, dok mu se život raspadao i dok je bio najranjiviji.

"Sara me je zamolila da dođem da pomognem Endruu i devojkama", rekao je Brajan i dodao: "Ostao sam prijatelj sa Sarom, a kad je sve krenulo naopako, kad im je bilo loše, obratila mi se i rado sam pomogao."

Otkrio je da je pomogao Jorkovima i ponudio strateške savete kako obnoviti vojvodinu narušenu reputaciju i finansije nakon što je Endru bio prisiljen da odstupi s kraljevskih dužnosti. Takođe je ispričao kako je bio "prokrijumčaren" u Endruov dom u Vindsoru, a ta operacija je nazvana "plašt i bodež" kako bi se prikrio njegov identitet. Besni Endru je buncao i urlao "Više me nije briga!" nakon što ga je kraljica "proterala" iz kraljevske porodice, a uznemirena princeza Beatris ocu je prebacila da je "naneo štetu njihovoj porodici", otkrio je Brajan. Takođe su skovali plan o tome kako bi švajcarsku kolibu vrednu 18 miliona funti princa Endrua mogli da pretvore u privatni klub koji će članovima naplaćivati 1,2 miliona funti godišnje za "pristup kraljevskoj porodici".

"Endruov televizijski intervju bio je katastrofa, pa im je trebao pošteni strateški plan koji bi svi mogli da prihvate. Sara i ja smo puno razgovarali, govorio sam joj da se nadam da je dobro, ono, normalne stvari koje govorite svojoj bivšoj. Pozvala me da dođem do njih, bila je očajna. Rekla mi je da je Endru u užasnom stanju. Bio je izbezumljen, svi su bili izbezumljeni. Obratila se meni jer je to ono što ja radim. Rekonstruišem propala preduzeća, rekonstruišem ljude, ponovo gradim porodice", objašnjava.

Nakon što je ušao u njihov dom kroz "tajni ulaz" kako bi izbegao novinare i fotografe, Sara ga je odmah zagrlila.

"Ušao sam u kuću i tamo je bila Sara. Zagrlili smo se, bilo je stvarno slatko. Mislim da je plakala, a i ja sam. Bilo je predivno ponovo je videti, ali je bila pod nepodnošljivim pritiskom. Izašli smo napolje, malo prošetali i smejali se. Pokušavao sam da učinim sve kako bi se ona osećala bolje, bio sam pomalo blesav, pokušavao sam da razvedrim atmosferu", prisetio se.

Pristao je da pomogne porodici da osmisli "dugoročnu strategiju", a srž tog plana bila je potreba uveriti Endrua da mora da pokaže saosećanje prema Epstajnovim žrtvama i pokaže da razume veličinu tih užasnih zločina koje je ovaj počinio.

Sledećeg dana ponovo ih je posetio u Rojal Lodžu. "Bio sam paranoičan oko toga hoće li iko saznati da sam bio tamo. Možete li uopšte da zamislite kakva bi reakcija bila da se to saznalo? Skandal oko njegovog intervjua za Newsnight bio je na svom vrhuncu", prisetio se.

Tokom druge posete bio je prisutan i sam princ Endru, kao i princeza Beatris i njen tadašnji verenik, a današnji suprug Edoardo Mapeli Moci i princeza Eugenija sa suprugom Džekom Bruksbankom.

"Kada sam video Endrua, pružio mi je ruku i zagrlili smo se. Uvek smo se dobro slagali. Kad sam bio sa Sarom, znao je da sam bio dobar i prema njegovim ćerkama. Uvek smo se simpatisali. Uvek sam bio autsajder koji je unutra i privilegovan sam što sam mogao da uživam tu poziciju", iskren je Brajan.

Vojvoda je bio "jako uzrujan" i "izgledao je umorno i snuždeno", rekao je Brajan. Vikao je: "Više me nije briga, nije me briga. Prema meni se postupa nepravedno."

"U četiri godine koliko sam bio sa Sarom nijednom ga nisam čuo da je povisio glas ili izgubio živce. Pokazalo se tada pod kakvim je pritiskom bio, koliko mu je bilo stalo do te štete koju je cela situacija nanosila kraljevskoj porodici. Bilo je tu još savetnika, drugih PR-ova koji su stajali u redu da mu daju savete. Rekao sam mu: ‘Možda misliš da su s tobom postupali nepravedno, ali nikad, baš nikad ne bi trebalo da kažeš pred trećim osobama da ti više nije stalo‘. Beatris je takođe bila jako potresena i rekla je ocu: ‘Povredio si našu porodicu‘", prisetio se Brajan.

Sedeo je s porodicom za ručkom i upozorio ih je da su usred katastrofe, te da će od sada biti "milion puta gore". Endru je, navodno, bio toliko uznemiren da, prema Brajanovim rečima, nije mogao da se fokusira više od 40 minuta. "Nisam mogao da verujem koliko je taj čovek bola trpeo i koliko je patnje podnosio. Bilo je sve vrlo stvarno", dodao je.

Brajan je rekao da je i dalje uveren u vojvodinu nevinost. "Video sam mnoge njegove devojke dok sam bio u vezi sa Sarom i nikada, nijednom, nije se pojavio u društvu žene koja nije bila u srednjim 20-im. Stvarno verujem da bih znao da se događalo nešto neprimereno, Sara bi isto znala za to. No nikada nije bilo nikakve naznake za tako nešto. Ostajem i uvek ću ostati autsajder, pa dozvolite i da budem prvi autsajder koji će reći da verujem princu Endruu - i ne kažem to olako. Ovaj autsajder zna puno toga što se događalo unutra", sigurno govori Brajan, prenosi Daily Mail.

Takođe napominje da i dalje saoseća s Gufri i svim Epstajnovim žrtvama. "One su prave žrtve u svemu ovome. Ali pravni sistem u Americi, timovi advokata, podstiču žrtve da pojačaju svoje priče. One su stalno zlostavljane - jednom od strane počinitelja, a drugi put od strane sudskog sistema, a onda i mediji od njih prave cirkus. To je beskrajan krug zlostavljanja i duboko osećam njihovu bol i patnju", govori.

Brajan je takođe savetovao vojvodu šta da kaže bratu Čarlsu pre kriznog sastanka o njegovoj budućnosti. Pitao sam ga: "Koji su vaši ciljevi s bratom? Morate da budete vrlo jednostavni. Narativ bi trebao da glasi: Nažalost, mnogi od nas su se upleli u ovo i napravili užasnu grešku. Epstajn me namamio u ovo, ali namamio je puno ljudi… verodostojni ljudi su zaokupljeni njegovom skandaloznom zaverom iznude i deo mene se oseća besno, a deo mene se pak oseća užasno zbog žrtava‘", rekao je.

Brajan je otkrio i da su Jorkovi hvalili njegov plan, te da su bili zahvalni na njegovoj podršci dok su očajnički pokušavali da prebrode taj skandal. Međutim, na kraju, princ Endru nije sledio njegova uputstva.

"Bio je odvučen nazad u sistem koji ga je često izneverio, kao i mnoge druge", zaključuje.

Sledećeg dana, kad je Brajan odleteo kući u SAD, skandal se dodatno produbio zbog BBC-evog emitovanja intervjua s Gufri, u kojem je opisala kako joj je bilo odvratno da pleše s princem Endruom u londonskom noćnom klubu i kako joj je pozlilo kad je shvatila da se od nje očekuje seks s njim, a njoj je tada bilo samo 17 godina.

Brajan je rekao da mu je Sara odmah poslala poruku u kojoj je ismejavala te tvrdnje.

Uprkos tome što su Jorkovi odlučili da ne slede njegov plan, Brajan se čuo sa Sarom početkom ovog meseca.

"Volim nju i devojke. Želim im samo sve najbolje. Verujem da će kuća Jork prebroditi ovu oluju i da će se sve preokrenuti. Beatris i Eugenija lica su sledeće generacije i verujem da će one biti te koje će pomoći svojoj porodici da se oporavi i procveta", zaključuje Brajan, kojem je nažalost dijagnostikovan najagresivniji oblik raka bešike.

Sa Sarom je ostao prijatelj i ona je jedna od retkih osoba, barem za sada, s kojima je odlučio da podeli svoju dijagnozu.

"Imao sam dve operacije i idem na naprednu imunoterapiju, a ona mi je bila fantastična podrška. ‘Kruna‘ me podstakla da konačno prekinem ćutanje. Decenijama sam sve samo puštao, a sada se ponavljaju sve te neistine. Toliko sam dugo čekao, a sada bih voleo da imam poslednju reč", zaključuje Brajan.

