IZGUBILA SAM GA JEDNOM I NEĆU DA SE TO PONOVI! Voleli se u mladosti, a onda su sreću potražili sa DRUGIMA: Sada imaju sina!

Glumicu Milenu Vasić publika obožava zbog brojnih ostvarenja u ulogama, kako na filmu i televiziji, tako i u pozorišti.

Osime njenih uloga koje prvlače pažnju, zanimljiva je i njena priča, s obzirom da je njen ljubavni život obeležio odnos sa režiserom Jugom Radivojevićem, sa kojim je obnovila vezu nakon 20 godina od raskida.

- Jug i ja smo u mladosti osećali jaku hemiju među nama, a onda se on oženio, a ja sam se udala, pa je Jug dobio sina Vuka, a ja moju decu, Nikolu i Lanu.

Nakon što smo oboje izašli iz zajednice, opet smo se sastali i evo trajemo. Ispričali smo našoj deci priču o nama i rekla sam im:

- Jednom sam ga izgubila, sad bih bila glupa da dozvolim da se to opet desi - rekla je ranije Milena Vasić.

Milena je presrećna u braku, jer je Jug predivan suprug i otac. Čak kad je mislila da ne mogu da budu bliskiji nego što su, rodio im se sin Lav i još ih više povezao.

- Naš moto je “All we need is love”. Smatramo da sve može da se prevaziđe ako postoji ljubav. Činjenica je da su ljudi postali manje tolerantni i strpljivi, da su vrlo samoživi. Na to je uticao i kvalitet života. Standard je danas veoma loš i ne mogu da tvrdim da donekle nije tačna replika iz jednog filma, koja glasi “nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi”. Ali, suštinski, zajednicu muškarca i žene samo ljubav može da održi. Inače, imamo još jedan kućni hit - “Baby Love”. Tako je naš sin i dobio ime, jer se “love“ čita kao “lav - govorila je Milena svojevremeno za Gloriju.

