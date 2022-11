PRE 60 GODINA SE 1. PUT ZAORILA PESMA NA MUNDIJALU: Od tada su pevali mnogi, od Dominga, Rikija, Šakire, ko je vaš FAVORIT? ANKETA

Muzika je neodvojiva od fudbala, a to se odlično vidi kod samih fanova koji upravo nju koriste kao "oruđe" da izraze svoju ljubav prema klubu, reprezentaciji, igraču...

Horsko pevanje navijača ume da naježi gledaoce pored malih ekrana, kao i skandiranje.

Kada su u pitanju Svetska fudbalska prvenstva, sve je počelo 1962. godine i tada je objavljena prva zvanična pesma Mundijala.

Sve se desilo u Čileu, grupa je bila Los Rambles sa pesmom "El Rock del Mundial" i od tada je krenulo muzičko "ludilo" pa su neretko Svetski kupovi imali himnu, naslovnu pesmu, pa čak i ceo album. Nekoliko godina potom, domaćini prvenstava su isprva pravili previše "lokalne" pesme, da bi

Oni stariji verovatno pamte i legendarnu kompoziciju Enia Morikonea za Mundijal 1978. godine u Argentini koja je izvedena sa filharmonijskim orkestrom Buenos Ajresa. Još jedna zanimljivost je i ta što pesma nema stihove.

Mnogi tvrde da je ovo jedna od najboljih pesama u istoriji Svetskih fudbalskih prvenstava.

Španija je 1982. godine imala zanimljivu naslovnu pesmu, odnosno himnu - Mundial '82 u izvođenju legendarnog tenora i dirigenta Plasida Dominga koja je svetu donela dašak španske kulture protkanu neverovatnom energijom.

U Francuskoj 1998. godine zvanična himna je bila "La Cour des Grands" (Do You Mind If I Play) Juson N'Dura i Aksela Reda, ali nje se malo ko seća. Međutim, sa druge strane pesma Rikija Martina koji je tada bio na vrhuncu popularnosti je izdržala test vremena. U pitanju je "La Copa de la Vida" (The Cup of Life).

Od 2000-ih kreće hiperprodukcija, pa Mundijal dobija brojne pesme i himne, što sponzora, što lokalne, ali i u tom moru muzike, izdvojile su se neke posebne izvedbe.

Južna Koreja/Japan 2002. je donela Vangelisa sa instrumentalom "Anthem" koji se i danas služa zbog svog vanvremenskog elektro zvuka i Anastasiju sa zvaničnom pesmom "Boom".

Sa druge strane, Anastasijina pesma je bukvalno bila u duhu vremena, pa se retki sete da je uopšte i imala pesmu na SP.

Za SP u Nemačkoj 2006. godine su Il Divo i Toni Brekston imali zvaničnu pesmu "The Time of Our Lives" koja je doživela umereni uspeh, pa će se nje retki setiti.

I dolazimo do 2010. godine i SP u Južnoj Africi koja je po mnogima iznedrila najveći broj hitova, najpre Šakiru i Frešligraunda (Freshlyground) sa "Waka Waka".

Tada i kreće manija pesama za Mondijal jer su upravo Šakira i Frešli podigli lestvicu, pa su pesme postale željno očekivano obeležje prvenstva.

Treba pomenuti i K'naana sa "Waving Flag" koja nije bila na listi zvaničnih pesma i himni, ali je upela da se progura i postane favorit mnogih.

Urađena je verzija i sa španskim pevačem Davidom Bisbalom koja je takođe doživela veliki uspeh.

Za Brazil 2014. godine se tražio umetnik više, pa su Karlos Santana, Vajklif Žan, Avići i Aleksandar Pires napravili zvaničnu himnu "Dar um Jeito" (We Will Find a Way), ali je ona ostala u senci jedne druge pesme...

Pitbul, Dženifer Lopez i Klaudija Lete su imali pesmu koja je postala globalni hit - "We Are One (Ole Ola)" i obeležila SP u Brazilu, bar kada je muzika u pitanju.

Što se tiče Rusije i 4 godine kasnije, Vil Smit, Niki Džem i Era Istrefi su imali zanimljivu (oficijelnu) pesmu "Live It Up" koja sasvim dobro oslikava trendove u muzici, a njena "zarazna" melodija je natrela mnoge da đuskaju u ritmu.

I tu dolazimo do Katara 2022. godine na kom se prvi put izvodi i pesma na tri jezika (španski, engleski i arapski), a biće i rekorder po broju zvaničnih pesama - čak 5.

Ko je vaš favorit među ovim pesmama i izvođačima?

