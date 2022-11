TEŽE MI JE DA ZAPLAČEM NEGO DA SE SKINEM PRED KAMEROM! Naša glumica nikad iskrenija: Čini mi se da smo u svakoj drugoj sceni GOLE

Glumica Ivana Dudić gostovala je u emisiji Realna priča na Kurir televiziji gde se dotakla eksplicitnih scena u filmovima i serijama koja su danas postale "normala".

- Danas golotinje ima više nego ikada igde. Da Bog sačuva koliko je ima. Možda je uzbudljivo to skidanje glumca i glumice jer to nije normalna stvar. Što se mene tiče meni je to kao svaka druga scena. Ne predstavlja mi ništa toliko pompezno i "vau", ako je napisano sa razlogom - rekla je glumica.

foto: Kurir televizija

Glumica je potom dodala da joj je znantno teže da se skine pred muškarcem kada postoje emocije između njih, ali i da bi teže pustila suzu nego što bi se skinula pred kamerom.

- Skoro sam to rekla u nekom intervjuu i stvarno je to tako. Mnogo je teže da se ogoliš emotivno, nego ovako. Bar meni kao glumici je tako. Kada treba da dam neku emociju, treba da se pročačkam i istražim nešto po sebi i mnogo sam više u strahu od toga od same golotinje. Da li će mi se videti celulit ili će mi biti zadnjica ovakva? Mnogo mi je teže da opravdam svaku suzu koju pustim pred kamerom nego da se skinem, odradim je kao svaku - istakla je glumica.

