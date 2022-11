SLAVNI GLUMAC ŠETA U FLEKAVOJ POCEPANOJ MAJICI: Optužen za SILOVANJE, žena ga ostavila, a otac ga se ODREKAO! Zabrinjavajuć izgled

Slavni glumac Armi Hamer osetio je na svojoj koži onaj izraz "od zvezda do blata". Ovom holivudskom lepotanu se posle iznenađujućeg uspeha ostvarenja reditelja Luke Gvadanjinja 2017. godine "Call Me By Your Name", u kojem je glavnu ulogu igrao Hamer i angažmana u filmovima kao što su "Sorry to Bother You", "Wounds", "Rebecca" i "Death on the Nile", Armiju se smešila blistava karijera.

Međutim, optužba za kanizabliam i objavljivanje bizarnih prepiski između glumca i njegovih ljubavnica bili su dovoljni da se Armi Hamer potpuno izbriše iz sedme umetnosti.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Izvori bliski Armiju Hameru su za "People" magazin rekli da glumac danas radi na Kajmanskim ostrvima kao menadžer stambenog kompleksa.

Prema izvoru, Hamer, koji je praunuk naftnog tajkuna Armanda Hamera (čija je imovina procenjena na 800 miliona dolara u vreme njegove smrti), "nije na porodičnom platnom spisku" i bio je primoran da radi redovan posao posle holivudskog pada i optužbi za silovanje koje su iznete protiv njega prošle godine.

foto: Profimedia

Nakon što su optužbe isplivale u javnost, glumca je napustila njegova agencija, a potom je otpušten iz raznih filmskih projekata, uključujući Paramount Plus seriju "Ponuda" (sa Majlsom Telerom, koji je preuzeo njegovu ulogu), film sa Dženifer Lopez pod nazivom "Venčanje sa puškom", kao i triler "Špijun od milijardu dolara".

Armi Hamer juče je prvi put viđen u Veneciji posle smrti oca. Glumac je fotografisan u pocepanoj i flekavoj majici. Njegov neugledan izgled izazvao je podizanje obrva i okretanje na ulici.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Majkl Hamer, otac Armija Hamera, preminuo je posle duge borbe sa kancerom.

Armijev otac pre smrti bio je vrlo jasan da ne želi da izdržava sina jer je Hamer varao surpugu, optužen je za silovanje i zbog slanja brizarnih poruka u kojima se provlače motivi kanizablizma. Armijeva supruga Elizabet podnela je papire za razvod u julu posle desetogodišnjeg braka sa glumcem, u kojem je dobila dvoje dece.

