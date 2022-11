BRUTALAN FRAJER: Slučajno dobio GLAVNU ULOGU u filmu, devojke LUDELE za njim, a evo kako danas živi zgodni Mačak iz filma "1 na 1"

Serija "Košarkaši" premijerno je prikazana 2005. godine i bila je izuzetno popularna. Među glumačkom ekipom našli su se mnogi talentovani glumci, a nju je činio i Zoran Čiča.

foto: Printscreen YouTube

U seriji "Košarkaši" radi se o malom begradskom košarkaškom klubu, životu igrača i trenera na terenu i van njega. Mnogi mladi glumci svoju karijeru su počeli baš u "Košarkašima". Tu su se našli i Viktor Savić, Lazar Strugar, Milan Bosiljčić, Nada Macanković, Milutin Milošević.

Zoran Čiča je glumio u ovoj seriji, a malo je poznato da je on zaista i bio košarkaš.

Rođen je 1981. godine u Beogradu, a glumom je počeo da se bavi jer ga je režiser Mladen Matićević spazio dok je tražio autentični geto za svoj dokumentarni film.

Igrao je profesionalno košarku za mlađe kategorije, a glumio je pored "Košarkaša" i u filmu "1 na 1" i "Coriolanus", inostrani film.

Čuveni Čiča, poznat i kao Mačak iz filma "1 na 1", vlasnik je jedne beogradske teretane, oženjen je i ima dete, a pre dve godine je gostovao na Kurir televiziji, kada je prvi put progovorio o periodu bavljenja glumom i poslu kojim se trenutno bavi.

foto: Printscreen Kurir TV

"Od decembra 2009. držim teretanu. Dok sam još igrao košarku, kapirao sam propuste trenera koji su radili sa mnom i ideja mi je bila da ljudima kroz teretanu razbijem mitove vezano za treninge dizanja tegova i snage. Najviše radim sa sportistima, s malim košarkašima", rekao je Čiča, koji kaže da nikad nije imao ambicija da se aktivno bavi glumom.

foto: Printscreen Kurir TV

"Gluma me nikad nije zanimala. Ja sam malo povučen. Nikad nisam zamišljao da se bavim time. Jedini moj kontakt s glumom pre nego što sam se pojavio u filmu je to što sam živeo pored Fakulteta dramskih umetnosti. Nikad nisam sebe video u tome i samim tim nisam ni zagrizao da napravim nešto više, iako je bilo ljudi koji su zagrizli i pokušali da me uvedu i taj svet, zvali me na kastinge, gde sam ja imao malo averziju da ja kao košarkaš treba da se takmičim sa školovanim glumcima. Ja tu nemam šta da tražim i odlučio sam da se držim košarke, a gluma je samo bila hobi", zaključio je on.

