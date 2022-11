OD HOLIVUDSKE DIVE DO PRINCEZE MONAKA! Bila oličenje ELEGANCIJE, pa tragično PREMINULA: Veo misterije i dalje je oko njene smrti!

Glumica i princeza od Monaka, Grejs Keli, bila je i ostala oličenje elegancije i stila, a i danas je njen uksu za modu uspeo da prevaziđe, te je brojni mladi doživljavaju kao uzora.

Grejs Patriša Keli došla je iz ugledne filadelfijske porodice, studirala je glumu, da bi se nakon pojavljivanja u televizijskim dramama konačno popela i na brodvejsku scenu i dospela do Holivuda. Dugo je identifikovana kao oličenje hladne, prefinjene plavuše - vrhunac sofisticiranosti starog Holivuda. Šarmirala je Holivud pre svega talentom, a iako nije glumila u mnogo filmova, ipak je dobila Oskara za najbolju glumicu.

foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Lako je smatrati da je ženi koja poseduje takvu lepotu, talenat i vaspitanje lako da dođe do samog vrha. Ništa od toga nije garantovalo život iz bajke, koji je, prema mišljenju mnogih, i živela.

Porodica Grejs Keli bila je iznenađena i nezadovoljna kada je objavila da želi da postane glumica. Njen stric - Džordž Keli, bio je dramaturg i dobitnik Pulicerove nagrade. "Ujka Džordž" je bio jedan od Grejsinih najvećih uticaja i postao je njen glavni mentor i poverenik. Zahvaljujući ujakovom podučavanju, Grejs Keli je naučila kako funkcioniše Holivud i uspela je da bude primljena na Američku akademiju dramskih umetnosti na Menhetnu.

To ju je dovelo do Brodveja, ali ona je htela da bude veliko filmsko ime. Kako je navedeno u "Vanity Fair", veoma je pazila na svoj izgled kada je prisustvovala audicijama, oblačila se konzervativno i damski, čak je nosila bele rukavice, što je bilo veoma neobično u holivudskom svetu. Ali je uspelo. Filmskim direktorima se dopalo sve u vezi sa njom.

Tokom njenog prvog filma, "Četrnaest sati", zapaža je Geri Kuper. Nakon što ju je video u akciji, Kuper joj je dao ulogu svoje žene u svom najnovijem filmu, "High Noon". Grejs je takođe postala miljenica reditelja Alfreda Hičkoka, koji je imao slabost prema "elegantnim plavušama".

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Tada 24-godišnja Keli u filmu "Na obali" radilsa Alfredom Hičkokom. Duo je sarađivao na dva filma iz 1954. godine, "Rear Window" i "Dial M for Murder". Iako su oba filma postati klasici, njena uloga u filmu "Seoska devojka" donela joj je priznanje. Keli je glumila potištenu ženu muža alkoholičara kog je igrao Bing Krosbi.

Njena uloga je bila oštra suprotnost njenom prethodnom radu, što ju je dovelo do nominacije za Oskara za najbolju glavnu glumicu. Osvojila je ovu nagradu 1955, godinu dana pre nego što joj se život promenio.

Grejs Keli upoznala je svog budućeg muža, princa Renijea III od Monaka na Kanskom festivalu dok je promovisala film "To Catch A Thief". Kako su mediji pisali, upoznali su se preko glumice Olivije de Havilend. Njen suprug Pjer Galante je poznavao princa lično. Ona je pristala na upit svoje koleginice da se upozna sa Renijeem. Grejs se zaljubila u princa dok je snimala film "Labud", gde je igrala mladu princezu koja se sprema da postane žena evropskog kralja.

Naravno, mnogi su se bavali temom njihovog braka i međusobnih interesa.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Princ Renije je na presto došao 1949. godine, odmah posle Drugog svetskog rata. On jeste dobio prestižnu titulu, ali uz nju se došli i veliki finansijski gubici i problemi. Stoga su mnogi smatrali da je brak sa Keli njemu doneo preko potreban novac i publicitet. I to sa pravom, budući da se znalo da je ranije imao interesovanja za Merilin Monro. Ona ga je odbila, a potom je naišla Keli - imala je izgled, prestiž i, naravno, novac.

Za Grejs Keli sa titulom princeze nije došao i bajkovit život. Morala je da odustane od glumačke karijere i da se odrekne državljanstva SAD. Princ Renije je insistirao da dobije miraz smatrajući da je to neophodno zbog privilegije koja se dobija udajom za princa. Tražena cena je bila dva miliona dolara. Uprkos tome što je imao novac, njen otac, Džek Keli nije bio oduševljen što je morao dati ovu izdašnu sumu.

I poslednje - Grejs je morala da uradi test plodnosti kako bi dokazala da može da rodi naslednike i to iz razloga koji su se ticali domovine njenog supruga. Monako je još uvek bio pod starim sporazumom sa Francuskom iz 1918. godine koji je diktirao da će, ako Monako nema naslednika, kneževina biti vraćena pod francusku vlast.

Iako su neke stvari opovrgnute od strane kraljevske porodice, bilo je mnogo izveštaja da se Keli osećala izolovano i usamljeno u svom kraljevskom braku. Upozorila je princezu Dajanu na to koliko je biti princeza usamljeno iskustvo, a govorilo se i o aferama, piše "Livingly.com".

foto: Profimedia

A pre udaje Keli se radovala što će se udati za princa i doživeti "živeli su srećno do kraja života" scenario.

Nakon šest godina braka, 1926, Keli je planirala da se vrati snimanju glumeći u drugom filmu Alfreda Hičkoka, "Marnie". Palata je najavila njen povratak 19. marta 1962, sa saopštenjem: "Sigurni smo da neće snimiti još jedan film posle ovog".

Istog dana, Hičkokov tim za štampu objavio je izjavu:

- Portpalor princa od Monaka objavio je danas da je princeza Grejs prihvatila da se pojavi u filmu za g. Alfreda Hičkoka koji će biti snimljen u Sjedinjenim Državama ovog leta.

Izgledalo je kao da je Grejsin povratak u Holivud definitivan, ali nekoliko meseci kasnije palata u Monaku je objavila da ona odustaje od pregovora zbog neusaglašenog rasporeda.

- Mogla sam to da uradim samo da su moj muž i deca pošli sa mnom. Ovo je bilo nemoguće. Nastavljanje plana stvorilo je previše problema, pa sam pozvala gospodina Hičkoka i rekla da to ne mogu da uradim - rekla je Keli za list "Nice Matin".

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Međutim, Hičkok je tvrdio da je "konzervativni element u Monaku" taj koji je sprečio Keli da se vrati.

Dok je Keli tvrdila da je odustala od Marnie zbog sukoba u rasporedu, kasnije je otkriveno da je to zbog poreza. Prema Hičkoku i stvaranju Marni, ugovor između Francuske i Monaka je u to vreme istekao i to je uticalo na poreze i prihode zemlje. Princ Renije je smatrao da bi bio loš politički potez da napusti zemlju i otprati svoju ženu u Holivud, pa je stavio tačku na taj poduhvat.

Ona se ipak vratila dramskom čitanju i naraciji u nekolicini dokumentaraca. Novinari "NBC News-a" bili su njeni gosti u palati 1977. godine i svedočili njenoj ispovesti, a Li Grant je izjavila da je princezin život u palati ograničen i da se čini da je ona zapravo zatočenica, pisao je "Hollywood reporter" 2015.

Vest o smrti princeze Grejs od Monaka šokirala je svet. Jednog dana Grejs je vozila svoju 17-godišnju ćerku Stefani u školu u Parizu, kada se dogodila tragedija. Detalji o tome šta se tačno dogodilo su magloviti, ali se misli da je Grejs naglo skrenula na strmom planinskom skretanju, zbog čega je automobil pao niz liticu. Stefani je zadobila samo lakše povrede, ali je Grejs doživela krvarenje u mozgu.

foto: Paramount Pictures / Patron Inc / Christophel Collection / Profimedia

Umrla je 14. septembra 1982. u bolnici u Monaku (kasnije preimenovanoj u bolnički centar Princeze Grejs). Grejsina najstarija ćerka, princeza Karolina, istupila je i preuzela Grejsinu ulogu u kraljevskoj porodici.

Nakon njene smrti, princ Renije je osnovao Fondaciju princeze Grejs u ​​SAD, organizaciju posvećenu finansijskoj podršci „umetnicima u razvoju u pozorištu, plesu i filmu“. Princ Renije se nikada nije ponovo oženio. Sahranjen je pored Grejs.

(Kurir.rs/Ona.rs)

Bonus video:

