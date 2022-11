MENADŽER JE SILOVAO, PREDOZIRALA SE, IMALA 3 MOŽDANA UDARA, PA SE UŽASNO UGOJILA: Pevačica sada ZAPANJILA izgledom, svi šokirani

Demi Lovato priredila je pravo iznenađenje za fanove. Pevačica koju neko vreme nije bilo moguće videti u javnosti, pogotovo nakon jezive ispovesti u dokumentarcu, u kojem je obelodanila sve probleme sa narkoticima, bulimijom, ali i zlostavaljanjima, sada je konačno uslikana na jednom događaju, i ljudi su morali dobro da protrljaju oči.

Demi je ponovo izgledala kao u doba najveće slave, a kada je na Instagramu podelila i dva selfija, mnogima je bilo teško da poveruju da je u pitanju ista žena.

Iako je zadržala kratku kosu kao zaštitni znak, Lovato je skinula ogroman broj kilograma, i izgleda bolje nego ikad pre. Najpre je pozirala u uskoj crnoj kombinaciji koja je istakla u prvi plan njenu izvajanu liniju. Potom je pokazala goli stomak i rezultate regulisane ishrane i treninga na kojima je mesecima.

Isklesani trbušnjaci, figura peščanog sata, struk bez trunke viška sada su Demina realnost, a pevačica je na konto novog izgleda pokupila brojne komplimente.

Demi se očigledno oseća dobro u svojoj koži, jer je nastavila da objavljuje selfi za selfijem, te je pravo osveženje videti da je pevačica konačno srećna i ispunjena nakon stravičnog perioda koji je iza nje, piše Wanted.

Šuška se i da je za njenu transformaciju zaslužan novi momak, muzičar Džordan Luteus, poznatiji kao Jute$.

"To je zaista srećna i zdrava veza. On je super sjajan momak", rekao je izvor blizak pevačici. Par je snimljen pre nekoliko dana na ulicama Njujorka, a ovo će Demi biti prva ozbiljna veza otkako je u septembru 2020. raskinula veridbu sa Maksom Ehrihom kada je saznala da se on sa njom zabavlja samo zarad slave.

Inače, Demi Lovato je prošle godine istupila je kao nebinarna, odnosno rodno neutralna osoba.

"Danas je jako srećan dan u mom životu jer mogu da podelim sa vama još jedan deo sebe. Identifikujem se kao rodno neutralna i sada želim da me oslovljavate sa "oni" i "ono"", napisala je Demi Lovato tada na Tviteru. Međutim, nedavno je usledila promena i na tom polju, te je pevačica otkrila da ipak nije rodno neutralna.

Veruje se da je tome "kumovalo" to što je trezna nekoliko meseci. Naime, nije tajna da je Lovato u prošlosti zloupotrebljavala nedozvoljene supstance i alkohol, a presija javnosti, kao i pritisak menadžera i njenog tima doveli su i do poremećaja ishrane.

Nakon što se predozirala imala je tri moždana udara, a tvrdi i da ju je menadžer seksualno napao kada se to desilo. Patila je od depresije, raskinula veridbu, pričala o poremećenim porodičnim odnosima, nevinost je izgubila silovanjem, a nakon predoziranja nastavila je da pije alkohol i koristi narkotike sve do pre devet meseci kada je potpuno prestala da ih konzumira. Sada se konačno vide rezultati zdravog života, a Demi definitivno zdrači nekim posebnim samopouzdanjem.

