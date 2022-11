OTELA KOLEGINICI MUŽA, A ONA JE SVE TO GLEDALA: Glumica bila LJUBAVNICA, rasturila DVA BRAKA, a sad troši TUĐE MILIONE!

LiEn Rajms je bila velika glumačka i muzička zvezda početkom 2000-ih, a u međuvremenu je počela da privlači pažnju svojim ljubavnim životom umesto muzičkim ili filmskim hitovima. LiEn je naime razorila jedan brak, a sve je počelo tako što je bila ljubavnica oženjenom muškarcu dok je i sama bila udata!

Sada je lepa plavuša viđena na Havajima u društvu svog sadašnjeg supruga, kog je preotela drugoj ženi, a par je izgledao vrlo zaljubljeno. Ona i glumac Edi Sibrijan ležerno su šetali u kupaćim kostimima.

Danas 40-godišnja LiEn je od 2011. u srećnom braku, ali da bi došla do svog "princa" napravila je skandal. Rajms je tako već 11 godina u braku s Edijem Sibrijanijem i maćeha je njegovim sinovima, a iako danas živi srećan porodični život, nekima je svojom potragom za srećom slomila srca.

Naime, i LiEn i Edi su imali supružnike kada su se upoznali 2009, na snimanju filma "Northern Lights". Glumčeva tadašnja supruga Brendi Glenvil i dan-danas zamera LiEn što joj je rasturila brak s Edijem, s kojim je dobila dva sina. LiEn tada je bila udata za Deana Šeremeta.

Edijeva bivša supruga otkrila je da je suprug vara nakon što je LiEn pred njom flertovala s njenim mužem bez da je i trepnula. U svojoj knjizi "Drinking & Tweeting and other Brandi Blunders", zvezda "Domaćica sa Beverli Hilsa" napisala je da je izašla s njima na večeru i da su LiEn i Edi plazili jedan po drugome.

"Ova žena, koju sam tek upoznala, provela je više vremena flertujući s mojim mužem nego provodeći vreme sa svojim. A Dean je, blagosloven bio, jeo svoj suši, smejao se u svim pravim trenucima i pretvarao se da ne vidi tačno što je ispred njega", navela je.

Kasnije te noći grupa je otišla na karaoke i Brendi tvrdi da je LiEn dovela Edija na podijum da peva s njom umesto svog muža.

"Gledala sam Edijevo nasmejano lice na tom glupom podijumu i nagnula se prema Deanu i rekla: 'Znaš da se oni je*u, zar ne?', nastavila je da prepričava situaciju. Brendi kaže da Dean nije odgovorio. 'To mi je reklo gotovo sve što je trebalo da znam, i on je to znao, ali poput mene, nije imao nikakve dokaze osim tog osećaja u stomaku, i odlučio je da to ignoriše za sada", dodala je.

Zatim je LiEn upitala Edija da li želi da je poliže pred Brendi, na šta je Brendi rekla da je bila kap koja je prelila čašu.

"Šta se s vas dvoje dođavola događa? Imate li vas dvoje nešto što biste hteli da mi kažete?', ljutito ih je upitala. LiEn joj je rekla da je samo "luda", a Edi je uspeo da je uveri da se ništa ne događa. U martu 2009. pojavile su se slike LiEn i Edija kako se ljube kad su izašli na večeru.

Tako je pokrenuta lavina njihovih razvoda, a koja se završila tako da su se oboje rastali od supružnika i dve godine kasnije i sami venčali. Kasnije je LiEn rekla kako smatra da se isplatilo biti ljubavnica i da je pretrpela to da je nazivaju otimačicom muškaraca ako je na kraju našla čoveka svog života.

